Preguntas y respuestas sobre movilidad, aforos y horarios desde esta noche en Madrid y otras nueve ciudades con alta incidencia de COVID

Las nuevas medidas del Ministerio de Sanidad para las ciudades con peores datos de COVID entrarán en vigor esta noche a las 22:00, independientemente del recurso que va a presentar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que rechaza el cierre de las diez localidades afectadas. Se trata de medidas de mínimos para las áreas concernidas, por lo que en principio siguen vigentes las restricciones ya aprobadas por el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en 45 zonas sanitarias que doblan (1.000 casos por cada 100.000) la incidencia acumulada puesta como umbral por Sanidad para sus medidas (500 casos por cada 100.000, además de una tasa de positividad de las pruebas diagnósticas por encima de 10% y una ocupación de camas UCI de más del 35%).

¿A qué ciudades afecta y desde cuándo?

En consonancia con los tres criterios técnicos pactados en estos momentos en España solo deben aplicar la orden Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Madrid, Getafe, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares, todas ellas en la Comunidad de Madrid. Pamplona tiene alta incidencia pero no presión hospitalaria. La orden estará estará desde el viernes a las 22:00. La Región tenía 48 horas desde su aprobación en Consejo Interterritorial del pasado miércoles para transponerla.







¿Cómo afecta a la movilidad?

Se restringirá la entrada y salida de los municipios, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por motivos de trabajo, sanitarios, legales y judiciales, de educación (incluidos exámenes), por retorno al lugar de residencia habitual, asistencia a personas dependientes, a entidades financieras o por otras causas de fuerza mayor o situación de necesidad debidamente acreditadas.

En caso de que se deban atravesar o circunvalar estas ciudades, la circulación por carreteras será posible, siempre y cuando tenga origen y destino fuera de ellas.

En cuanto a lo que ocurra dentro de las ciudades, la circulación de personas residentes será posible, siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades sanitarias (uso de mascarillas, distancia social, etcétera).

¿Qué pasa si tengo un billete de avión el sábado para viajar fuera de Madrid?

En principio, las restricciones a la movilidad afectan a cualquier medio de transporte, incluidos aviones o trenes. No obstante, fuentes de AENA consultadas por este punto concreto afirman que el aeropuerto de Barajas está operativo y cuando se publique la norma por parte de la Comunidad Autónoma se conocerán los supuestos para viajar.

¿Puedo volver a casa si estoy fuera de Madrid?

Sí, si tienes en esta ciudad o en cualquiera de las afectadas tu hogar. Volver al lugar de residencia es una de las excepciones tanto de las entradas como de las salidas.

¿Tengo que llevar algún justificante para desplazarme?

La orden de Sanidad dice que las salvedades a las restricciones de desplazamiento fuera del municipio (como por trabajo, exámenes o cuidados) tienen que estar "adecuadamente justificados", con lo que es recomendable llevar encima algún documento acreditativo de esas circunstancias.

¿Cuántas personas pueden juntarse a la vez, incluido para hacer deporte?

Se reducen a seis personas las reuniones sociales y familiares, salvo en el caso de convivientes. Esta medida ya estaba en vigor en la Comunidad de Madrid. Además de las personas que vivan juntas, se exceptúa de esta prohibición las "actividades laborales o institucionales o actividades en las que se establezcan límites o medidas específicas".

El límite de seis personas incluye la práctica deportiva en grupo. Además, en instalaciones deportivas el aforo máximo será del cincuenta por ciento en espacios interiores y del sesenta por ciento en espacios exteriores.

¿Cómo van a funcionar los bares y restaurantes?

Los bares, restaurantes y otros establecimientos de hostelería y restauración, así como locales de juegos y apuestas podrán estar abiertos hasta las 23:00 (excepto entrega de comida a domicilio, que podrán trabajar hasta mas tarde), aunque no podrán admitir nuevos clientes desde las 22:00. Ahora mismo, en las 45 zonas restringidas por la Comunidad de Madrid el horario de cierre es a las 22:00, con lo que ganarían una hora adicional de aplicarse estas recomendaciones tal cual.

El aforo máximo será del cincuenta por ciento en espacios interiores y del sesenta por ciento en espacios exteriores, mientras que el consumo en barra no estará permitid. También la ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas.







¿Cómo afectará a las tiendas, locales comerciales o academias?

Las tiendas, locales comerciales y servicios abiertos al público tendrán un aforo máximo del cincuenta por ciento y la hora de cierre no podrá superar las 22:00 horas, "salvo las excepciones que se prevean".

Por su parte, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas tendrán un aforo máximo del cincuenta por ciento.

¿Habrá restricciones en lugares de culto, velatorios y entierros?

En lugares de culto, como iglesias y templos, el aforo máximo será de un tercio; mientras que en los velatorios podrá haber quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para la cremación de la persona fallecida se restringirá a un máximo de quince personas.

¿Hay cambios en el aforo de cines, teatros y actividades culturales?

No, no se mencionan estos espacios en la orden de mínimos emitida por Sanidad. Cada Comunidad Autónoma está encargada de establecer los aforos y reglas que rigen en estas actividades. En el caso de la Comunidad de Madrid, que es donde se van a aplicar las nuevas medidas, según el Boletín regional este tipo de espacios podrán desarrollar su actividad contando con butacas preasignadas, siempre que no superen el setenta y cinco por ciento del aforo permitido en cada sala por cada actividad, espectáculo o exhibición". Cuando se programen en un día diferentes actividades en un mismo espacio, se procederá a la limpieza y desinfección del espacio de uso público antes del comienzo de otra nueva actividad cultural. Debe garantizarse en todo momento el uso de mascarilla, así como que, entre grupos de personas que adquieren las localidades conjuntamente, exista una localidad de la que no se hace uso.

¿Qué pasa con los parques?

En una primera versión del borrador de la propuesta que el Ministerio de Sanidad presentó a las CCAA se establecía el cierre de las zonas infantiles de los parques. Finalmente el Gobierno central retiró del borrador y de la orden aprobada dicha medida. En la actualidad están totalmente cerrados los parques de las 45 zonas en las que la CAM aplica restricciones por su alto índice de contagios. El Gobierno regional podría mantener este cierre pese a la entrada en vigor de la orden de Sanidad, ya que se trata de medidas de mínimos.

¿Qué ocurre en las 45 zonas con restricciones de la Comunidad de Madrid?

Las medidas del Ministerio son de mínimos y afectan a las zonas de más de 500 casos de incidencia acumulada. La Comunidad ya tiene en vigor medidas en 45 zonas con más de 1.000 casos de IA. En ocasiones son más restrictivas, como las que afectan a cierre de parques y horario de hostelería (se cierra a las 22). Está por ver cómo se transpone la orden de Sanidad y si eso supone algún cambio para estas 45 áreas, pero dependerá del gobierno regional. Este jueves ya dijeron por ejemplo que consideraban que el cierre de los parques estaba dando buenos resultados.

¿Quién va a controlar que se cumplen las normas?

La Policía Nacional y la Guardia Civil aguardan a que en las próximas horas la Delegación del Gobierno de Madrid les traslade los criterios concretos del despliegue operativo para "reforzar" a las policías locales con el objetivo de cumplir la nueva orden, informa EP. Dicen estar a la espera de que también la Consejería de Justicia e Interior les comunique en qué lugares necesitan efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que refuercen los "controles disuasorios y dinámicos". Hasta la fecha, con las primeras restricciones en algunos barrios madrileños, se han desplegado unos 700 efectivos.

¿Se contemplan sanciones?

En la orden de Sanidad no se habla de sanciones, que corresponde determinar a la Comunidad Autónoma que transpone las medidas. En el caso de las 45 zonas restringidas, el incumplimiento de las normas acarrea multas de entre 600 y 600.000 euros.