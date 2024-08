Por qué deberíamos preocuparnos por África y dejar de mirar tanto a Europa en esta crisis del mpox

Acabamos la temporada de este boletín por la puerta grande, con una declaración de emergencia de salud pública internacional. No es algo nada habitual y cuando pasa es que la cosa se pone seria. En los últimos diez años la Organización Mundial de la Salud ha declarado ocho, una fue por el coronavirus; otra, en 2022, por el mismo motivo que ahora: la viruela del mono, que llamaremos mpox. La OMS promovió este cambio de nomenclatura para evitar el estigma que ya sacudió a las personas diagnosticadas hace dos años. Pasa mucho con las enfermedades infecciosas y la historia se repite. Ojalá que esta vez las cosas sean diferentes.

¿Para qué sirve una declaración de emergencia internacional?

Básicamente para lanzar un mensaje de alerta. Decir a los países que esto es importante y nos preocupa; desarrollar estrategias coordinadas, empujar a los estados a que revisen las suyas, y promover la solidaridad entre gobiernos. Esto último se suele dar regular, digamos que es mejorable.

En asuntos de salud pública, las desigualdades nos estallan en la cara. Por eso, lo que está pasando en África es difícil de extrapolar a lo que puede ocurrir en Europa. Resumo las ideas que podemos tener claras hasta ahora (que no son tantas):

✔️Mpox es un virus endémico en África Central y Occidental que ha estado muy desatendido históricamente. Su presencia empezó a acaparar atención cuando saltó a Europa en 2022. Por hablar mal y pronto, cuando comenzó a afectar a blancos.

✔️Hace dos años se extendió hasta por 70 países del mundo. Los estados con más recursos consiguieron controlar los brotes porque tenían capacidad para diagnosticar bien, para tratar bien (con vacunas o antiretrovirales) y para vigilar la transmisión. Así ocurrió en España tras un buen susto. Mientras, los casos en el continente africano siguieron aumentando hasta hoy. Ya no solo se concentran en República Democrática del Congo, sino en nueve países más.

✔️La OMS está preocupada por la rápida expansión del virus y por una nueva variante, que llaman clado I y parece “más severa”, aunque aunque el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) dice que los datos africanos no apuntan más gravedad clínica. Hay que tomarlo con pinzas, de momento.

✔️Si hasta este momento todo apuntaba a que la gente se contagiaba por un contacto muy íntimo, fundamentalmente por relaciones sexuales, ahora no está tan claro porque la mayoría de casos en África son niños y niñas. Y esto es un motivo de preocupación.

✔️Se necesita más información sobre las formas de transmisión del virus y los patrones de desarrollo de la enfermedad con esta nueva variante. Lo que sabemos hasta ahora es que puede contagiarse cara a cara, al hablar o respirar cerca de alguien infectado, al entrar en contacto con la piel –ya sean las lesiones cutáneas o mantener relaciones sexuales– boca a boca, boca con piel o por “gotículas respiratorias o aerosoles de corto alcance en caso de contacto cercano prolongado”, según la OMS.

✔️El riesgo de mpox es “bajo” en los países europeos, aunque se haya detectado un caso en Suecia que corresponde con la nueva variante (clado I). Es “muy probable” que en Europa haya más confirmaciones importadas en las próximas semanas, pero la posibilidad de “transmisión sostenida” es “muy baja”, según la nueva evaluación del ECDC. La agencia europea de salud pública recomienda aislar a los sospechosos y, si se confirman, mantener ese aislamiento hasta que desaparezcan los síntomas (fiebre, erupción cutánea, úlceras en las mucosas y dolores musculares).

✔️En España los casos confirmados en 2024 son muy parecidos a los de 2022, no se ha dado el cambio que sí se aprecia en África. Se siguen dando, sobre todo, en hombres jóvenes. De momento, no hay una subida pronunciada de los diagnósticos.

✔️Las vacunas van a ser claves en el control de esta emergencia, pero no nos podemos encomendar a ellas como una solución única. Primero, porque son escasas y no se distribuyen de manera igualitaria entre los países. Segundo, porque si no vigilas los casos, los tratas y revisas su entorno, el virus se sigue extendiendo.

✔️Ve a vacunarte si has tenido contacto estrecho con algún caso o, preventivamente, si perteneces a alguno de estos grupos de riesgo: personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo, personal sanitario de consultas especializadas en atención ITS/VIH y de laboratorio que manejan muestras potencialmente contaminadas con virus.

La semana que viene hay programadas varias reuniones a nivel europeo y español que seguramente nos darán más información.

Mientras estabas a otras cosas...

Las matronas no pueden más en un verano con los equipos bajo mínimos: “Un parto no es pulsar un botón”

en un verano con los equipos bajo mínimos: “Un parto no es pulsar un botón” Científicos españoles han descubierto las proteínas que activan las ganas de hacer deporte . Un hallazgo súper interesante.

. Un hallazgo súper interesante. Aunque el calor nos ha dado un respiro esta semana, España fue en 2023 el segundo país europeo con más muertes atribuibles a las altas temperaturas, según un estudio.

Tóxicos en los tampones

A veces se publican estudios que nos asustan porque confirman un runrún que existe desde hace tiempo. En este caso la sospecha de que en los tampones hay sustancias que no son buenas para la salud. Unas investigadoras americanas han analizado la presencia de metales pesados y han encontrado en 14 marcas diferentes algunas cantidades pequeñas de arsénico, plomo y cadmio.

Aquí hemos recopilado, con ayuda de diferentes expertas, lo que hay que saber sobre el asunto y cuál es su dimensión. ¿Nos tenemos que preocupar? De momento, no mucho, aunque ni se puede negar ni tampoco ignorar.

¿Quién decía que en agosto no pasaba nada? Con esta historia damos por cerrado el curso. Gracias por leer este boletín un año más. Me voy de vacaciones y esta newsletter estará en pausa unas semanas, pero no las noticias de salud. Los días que vienen prometen.

🫀Feliz verano y ¡salud! 🫀