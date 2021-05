Sánchez: No habrá recuperación si no llega a los trabajadores

Madrid, 1 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha advertido este sábado, Primero de Mayo, que "no habrá recuperación si no llega a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país" a los que este sábado escuchará sus reivindicaciones "con la mirada puesta en acabar con la precariedad y la desigualdad".

De esta forma se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo en su cuenta de Twitter, en la que ha asegurado también que tenemos que salir de esta crisis "con empleos dignos, estables y transformadores".

Sánchez ha acompañado su mensaje con una imagen de trabajadores con el lema "1 de mayo. Trabajo decente para construir el futuro".

Este sábado se celebrarán multitud de manifestaciones con motivo del Primero de Mayo. En Madrid, las ocho autorizadas tendrán un aforo límite de 4.175 personas.

Para evitar aglomeraciones, se ha acordado con los sindicatos cambios en los itinerarios y la reducción de los aforos. La marcha organizada por CCOO y UGT ha reducido su asistencia de 3.000 a 1.000 personas.