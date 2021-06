Sanidad aprueba administrar la vacuna de Janssen a personas de 40 a 49 años

A los ciudadanos entre 40 y 49 años se les administrará en España contra la COVID-19 la vacuna de Janssen/Johnson&Johnson, además de las dos desarrolladas con ARN mensajero, estas son, la de Pfizer/BioNTech y la de Moderna. Lo ha decidido este martes la Comisión de Salud Pública, que reúne a los directores de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades. Se inmunizará a los ciudadanos de esta edad, casi 8 millones y por tanto hasta ahora el grupo etario más numeroso, "una vez se haya completado la vacunación de los mayores de 50 años". Varias comunidades autónomas ya han puesto fecha a la vacunación de las personas menores de 50 años, para este junio. Catalunya prevé comenzar en 15 días, en Aragón ya está abierta la autocita para 48 y 49 años.

La de Janssen es la única vacuna de las cuatro aprobadas en la Unión Europea cuya ficha técnica considera al ciudadano inmunizado con una sola inyección, las demás lo consideran con dos dosis. Por tanto, permite avanzar el doble de rápido con el mismo número de personas. "Tiene importantes ventajas para su utilización desde el punto de vista de factibilidad y eficiencia de los recursos sanitarios en ciertos colectivos difíciles de captar", se lee en la estrategia nacional. Por eso, por ejemplo, también se dirige a personas sin hogar o a trabajadores del mar, que tienen complicado acudir a por una segunda pauta pasadas unas semanas de la primera. A 1 de junio hemos recibido 939.300 dosis de esta compañía desde que comenzó a llegar el pasado abril, el total que esperamos hasta septiembre es 17, 6 millones. La farmacéutica que más ha entregado hasta ahora a España es Pfizer, más de 20 millones.

Las personas de entre 50 y 59 años también están siendo inoculadas con Janssen y con las vacunas de ARNm. Tienen que ser completadas antes de que se empiece con las de 40, y por ahora el 59,9% tienen un pinchazo, y solo el 12% los dos. El uso de Janssen en menores de 60 años estaba a debate, porque es una vacuna hecha con tecnología de adenovirus. Es decir, igual que la de AstraZeneca/Oxford, que ha sido suspendida para esa edad por su relación con 20 casos de eventos trombóticos en España. Pero Sanidad sí quiere seguir adelante con Janssen para los menores de 60, a diferencia que con AstraZeneca. Todavía se desconoce el mecanismo por el que se han producido esos pocos casos de trombos, podría estar relacionado con la generación de un tipo de proteínas que circularían por la sangre y provocarían en esas raras ocasiones coágulos, pero todo sigue en investigación.

La Comisión de Salud Pública también ha acordado hacer nuevas aportaciones a la actualización del documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. El Ministerio de Sanidad está proponiendo a las comunidades que se pueda reabrir el ocio nocturno en zonas de baja incidencia de COVID-19, ha adelantado la Cadena SER. El documento propuesto recogería que las discotecas y locales nocturnos pudiesen abrir en zonas en nivel de alerta 1 (clasificación que tiene en cuenta la incidencia acumulada y otros factores como la presión hospitalaria), igual que se decidió con la presencia de público en los estadios de fútbol y baloncesto.

La alerta 1 se refiere, junto a otros indicadores como la presión hospitalaria, a incidencias acumuladas por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes los últimos 14 días. El documento también lo permitiría en zonas de riesgo 'medio', por debajo de 150, siempre que la tendencia sea positiva. Ahora mismo por debajo de 50 están Comunitat Valenciana y Baleares. Por debajo de 150, Murcia, Extremadura, Galicia, Navarra, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León. La del ocio nocturno sería una reapertura hasta las 2 de la mañana, con aforo máximo al 50% en interior y completo en terrazas, y sin especificaciones sobre si se puede bailar. En Andalucía, tras el estado de alarma, ya se retomó este tipo de ocio de manera similar tras el fin del estado de alarma, el pasado 9 de mayo. Los locales de ocio nocturno llevan prohibidos en España desde el pasado agosto. La presión del sector por una reactivación se ha ido elevando estas últimas semanas.

En todo caso, este extremo no ha decidido en la reunión de este martes. No estaba previsto que se votase en la Comisión de Salud Pública que ha decidido sobre Janssen, han exlicado fuentes de Sanidad a elDiario.es. Los técnicos del órgano “llevan tiempo trabajando” en modificar el documento llamado ‘semáforo’, que recomienda medidas por territorios según riesgos y que contempla este tipo de acciones, pero no se iba a debatir hoy sobre ocio nocturno, según las mismas fuentes. Otra medida que se debate en las actualizaciones de este documento es la obligatoriedad o no de las mascarillas en exteriores. El portavoz de Sanidad, Fernando Simón, situó que podría llegar el fin de esta medida a mediados o finales de este mes de junio, o en julio.

En la misma Comisión se ha estado trabajando en un documento llamado “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para las actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil 2021”, y en las recomendaciones para la campaña de vacunación de la gripe para la temporada 2021-2022, a partir del próximo otoño. También "se ha recordado a las comunidades autónomas que tengan previsto el proceso de vacunación previa a la incorporación de los MIR y otros especialistas".