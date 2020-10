Sanidad notifica 11.325 nuevos contagios y el balance total de fallecidos supera los 32.000 tras notificar 113 nuevas muertes

El Ministerio de Sanidad ha notificado este viernes 11.325 nuevos casos de coronavirus, 3.722 de ellos en las últimas 24 horas. Las autoridades sanitarias añaden, además, 113 nuevas muertes con COVID-19 al balance total, 538 en la última semana. Desde que comenzó la epidemia en España, ya son 789.932 las personas contagiadas que se han detectado por PCR y 32.086 el número total de fallecimientos.

Las autoridades sanitarias agregan 762 nuevas hospitalizaciones en la última jornada y 59 nuevos ingresos en UCI, cifras inferiores a las de los días pasados, con 826 hospitalizaciones y 88 ingresos en UCI el jueves; y 815 y 129, el miércoles.

Madrid continúa a la cabeza de los positivos por PCR, con 2.536 nuevas detecciones en la última actualización. Le siguen Catalunya (2.048), Andalucía (1.574), Castilla y León (974) y Castilla-La Mancha (918). En cuanto a la cifra de fallecidos, Madrid (con 23), Andalucía (22), Castilla-La Mancha (15) y Castilla y León (12) son las comunidades autónomas que superan la docena de muertes con COVID-19.

La tasa de positividad más alta en la última semana de septiembre se registra en Melilla, que con un 21,5%, supera a la Comunidad de Madrid, con un 19,2%. Si bien se trata de esta última región la que cuenta con una mayor tasa de ocupación hospitalaria con enfermos de coronavirus (del 22,90%) y de número de pacientes con el virus ingresados en UCI (del 42,61%).

A partir de este viernes por la noche entrarán en vigor las nuevas medidas que afectan a las diez ciudades de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, a pesar del recurso que el Gobierno regional ha presentado ante la Audiencia Nacional por estar en desacuerdo con la orden del Ministerio de Sanidad.

La directora de Salud Pública y Medioambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha lamentado la imagen que ha proyectado España y que ha sido recogida en los medios internacionales tras el desencuentro entre el Ejecutivo central y el regional.

Las nuevas restricciones entrarán en vigor a partir de las 22 horas. Estas incluyen la limitación en las salidas y entradas de los diez municipios afectados, restricciones en el aforo y horarios de apertura de establecimientos y la reducción del número máximo de personas en actividades grupales, celebraciones y ceremonias.

Pero no solo la Comunidad de Madrid aplica nuevas normas para combatir la COVID-19. Este mismo viernes, la Xunta de Galicia ha anunciado que prohíbe las reuniones de personas que no convivan en la ciudad de Ourense debido a la situación "muy preocupante" de la expansión del virus en el municipio. Se trata de un avance en las limitaciones de la localidad, donde desde el miércoles no estaban permitidos los encuentros de más de cinco personas.