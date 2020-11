Sanidad registra 368 muertos con coronavirus, la cifra diaria más alta de la segunda ola

El Ministerio de Sanidad ha registrado 21.908 nuevos contagios de coronavirus, de los que 9.606 se han dado en el último día. A nivel nacional, la comunidad con más casos es Catalunya, que ha sumado 5.258, 1.238 entre ayer y hoy. En total, desde el inicio de la pandemia se han infectado en España 1.306.316 personas confirmadas por test.

Además, las autoridades sanitarias han añadido 368 nuevos fallecidos al balance total, que se eleva ya a los 38.486. De ellos, 1.002 han muerto en la última semana.

Este jueves, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que espera que en poco menos de dos meses la vacuna contra la COVID empiece a distribuirse en España. No obstante, habrá que esperar hasta otros cinco meses hasta que haya un porcentaje importante de población vacunada que permita acometer la pandemia con nuevas herramientas efectivas. Según ha explicado a los medios de comunicación durante una visita a los laboratorios farmacéuticos que el Grupo Zendal tiene en Galicia, España ya ha cerrado contratos con fecha de entrega con tres laboratorios. Todo pasa ahora porque las autoridades del medicamento den luz verde al remedio. Según Illa, "Si no han superado los análisis clínicos no se van a administrar. No basta con que la vacuna sea segura, debe ser eficaz".

Por otro lado, en Catalunya, el toque de queda nocturno se prorrogará otros 15 días a partir de este domingo, cuando finaliza el primer período aprobado el pasado 25 de octubre. La consellera de Salud, Alba Vergés, lo ha dado por hecho en una entrevista en Ràdio 4 y en una posterior rueda de prensa junto al conseller de Interior, Miquel Sàmper, a la espera que lo valide el Procicat, el organismo que gestiona la pandemia.

"Lo que funciona no lo tocaremos hasta que tengamos claramente el ritmo que queremos", ha argumentado Vergés, en referencia a una velocidad de los contagios que se ha reducido recientemente (el índice R está ya por debajo de 1) pero que temen que se vuelva a disparar. En este sentido, la consellera ha añadido que están evaluando la permanencia del resto de medidas restrictivas. Por un lado, está el cierre de restaurantes y bares, en vigor desde hace tres semanas, y del otro las medidas de confinamiento perimetral de municipios en fin de semana y la clausura de teatros y cines, vigentes desde el pasado viernes. Preguntada por ambas, la consellera ha evitado decidir si se prorrogarán y ha repetido que irán "paso a paso".

En la misma línea se ha pronunciado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Ha adelantado este jueves que el toque de queda en vigor hasta el 9 de noviembre, se prorrogará. Además ha reconocido que en ocasiones anteriores, las medidas impuestas por el Gobierno autonómico "se han levantado demasiado pronto y se han producido rebrotes posteriores". A partir de ahora, y con la Comunidad en una situación "grave", las medidas se mantendrán hasta que los datos demuestren un descenso "estable y sostenido" de la incidencia de casos. De este modo, la actividad nocturna, fuera de las obligaciones laborales, seguirá paralizada entre las 22.00 y las 6.00 de la mañana hasta el 23 de noviembre.