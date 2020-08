Vivir con anosmia: seis meses sin el olfato que me quitó el coronavirus

VÍDEO | Seis meses sin el olfato que me quitó el coronavirus

La pérdida total o parcial de olfato forma parte de la lista de síntomas de COVID-19 que el Ministerio de Sanidad incluye en su informe técnico para identificar a personas sospechosas de estar contagiadas, junto a los más comunes como fiebre, tos y cansancio. Pero no siempre estuvo ahí. Hasta finales de marzo, Sanidad no lo incluyó y la OMS tardó un poco más en identificarlo como síntoma. Estudios con pacientes en Wuhan, Alemania y comunicados de varias sociedades médicas confirmaron esta sospecha: la pérdida de olfato es un síntoma de COVID-19. Los expertos insisten en que es una pérdida temporal, recuperándolo en entre dos semanas y dos meses. En mi caso no ha sido así exactamente. A día de hoy sumo seis meses sin olfato.

En marzo me contagié de coronavirus, pero no tuve fiebre ni tos, solo un día de mucho cansancio. Unos días después dejé de oler por completo y la primera semana también perdí el gusto. Cuando Sanidad lo incluyó como síntoma empecé a investigar y las preguntas no dejaban de surgir. ¿Dura mucho? ¿Lo voy a recuperar? ¿Soy el único al que le pasa? ¿Cómo puede el coronavirus afectar al olfato?

Uno de los primeros colectivos que alertaron en España y en Europa de que la anosmia podía ser un síntoma de coronavirus fue la Sociedad Española de Neurología. Jesús Porta, neurólogo y vicepresidente de la SEN, explica cómo el virus puede afectar a este sentido: "Al principio pensábamos que afectaba a la neurona sensitiva olfativa. Pero varias publicaciones nos demostraron que esto no podía ser porque estas células no tienen ACE2, que es lo que necesita el virus para destruirlas. Resulta que las células que sí tienen esta enzima son las que están alrededor de esa neurona sensitiva. Si fuera una invasión directa del nervio tendría acceso directo al sistema nervioso central y creemos que eso es mucho menos probable".

Algunas investigaciones en España ponen de relieve lo extendido que es este síntoma entre los afectados por la COVID-19. Según los resultados del estudio de seroprevalencia que el Instituto de Salud Pública Carlos III llevó a cabo en nuestro país en torno al 40% de personas con anticuerpos de coronavirus había experimentado anosmia.

A pesar de que la gran mayoría de pacientes recuperan el olfato me he llegado a preguntar qué pasaría si no vuelvo a oler. La Organización Mundial de la Salud asegura que para el 5% de la población mundial esto es una realidad. Gonzalo, que sufre anosmia congénita, dice no recordar haber olido nunca. "A pesar de eso sí que saboreo, pero me gustan mucho los sabores fuertes y picantes. Tenemos la teoría de que no tengo el mismo gusto que el resto". Los expertos insisten en que estas personas deben tener más precauciones que las que sí tienen capacidad de oler, por ejemplo, en accidentes domésticos. "Si uno tiene un incendio en casa y no se da cuenta, puede morir intoxicado por el humo", advierte el neurólogo Jesús Porta.

Para aquellos pacientes en los que la anosmia se prolonga más de cuatro semanas los neurólogos atisban una casi segura recuperación, aunque larga. Tomando como referencia otros virus, como el rinovirus o el virus de la influenza (que también producen ausencia de olfato) pueden pasar hasta dos o tres años en recuperarse completamente.