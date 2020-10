Seiscientos casos de covid-19 en residencias de mayores y de discapacidad

Santiago de Compostela, 28 oct (EFE).- Los casos activos de covid-19 en residencias de mayores y de discapacidad suman 600, según los últimos datos facilitados este miércoles por la Consellería de Política Social y el servicio gallego de salud (Sergas), y entre los contagios recientes preocupa el brote de un geriátrico en Ribadumia (Pontevedra).

Este centro ha tenido que ser intervenido, ha informado la Xunta, debido a los contagios de 20 usuarios y de 5 de sus trabajadores y ante la necesidad de garantizar la calidad asistencial, así como la "correcta protección" de la salud de los usuarios y de su personal.

Lo mismo ocurrió antes con las residencias de mayores de O Incio y Outeiro de Rei, en Lugo; Os Gozos, en Pereiro de Aguiar (Ourense); El Pinar de Culleredo, en A Coruña; y Salvaterra (Pontevedra).

Los nuevos casos registrados son:

1 trabajador de la residencia de mayores Padre Rubinos (A Coruña)1 trabajador de la vivienda comunitaria Entrelimoeiros (As Somozas)1 trabajador de la residencia de mayores DomusVi (Ferrol)1 usuario de la residencia Nosa Señora das Virtudes (Pontedeume)1 usuario del fogar residencial San Miguel (Silleda)1 trabajador de la residencia DomusVi (Chantada)1 trabajador de la residencia DomusVi Monforte (Monforte de Lemos)1 usuario de la vivienda comunitaria Pepe Isa I (Entrimo)1 usuario de la residencia Nosa Señora dos Anxos (Ribadavia)7 usuarios y 3 trabajadores de la residencia de maiores Viana do Bolo20 usuarios y 5 trabajadores de la residencia DomusVi Ribadumia2 usuarios de la residencia de atención á discapacidade DomusVi Bóveda4 usuarios y 1 trabajador de la residencia de atención á discapacidade San Vicente de Paúl (Lugo)1 trabajador de la residencia de atención á discapacidade Chapela (Redondela)

Se retiran del cómputo:

1 usuario de la residencia de maiores Mi Casa (Ferrol)1 usuario de la residencia de maiores San José-Hermanitas (Narón)2 trabajadores de la residencia de maiores do Incio6 trabajadores de la residencia de maiores DomusVi Lugo (Outeiro de Rei)1 usuario de la vivienda comunitaria Pepe Isa II (Entrimo)1 usuario de la residencia de maiores Nosa Señora do Viso (Lobeira)3 usuarios de la residencia de maiores Val de Monterrei (Monterrei)1 usuario de la residencia de maiores Las Salinas (Ourense)2 usuarios y 2 trabajadores de la residencia Virgen Blanca (Ourense)2 trabajadores de la residencia de maiores Os Milagres (Barbadás)15 trabajadores de la residencia Os Gozos (O Pereiro de Aguiar)1 trabajador de la residencia de atención á discapacidade Juan Vidán Torres (Santiago de Compostela)

Mayores:

360 usuarios

1 Residencia Torrente Ballester (A Coruña)1 Residencia Padre Rubinos (A Coruña)1 Residencia de maiores Bibres (Cambre)16 Residencia Ballesol (Oleiros)1 Residencia de Oleiros2 Residencia San José Hermanitas (Narón)1 Residencia Nosa Señora das Virtudes (Pontedeume)7 Residencia Santa Olalla (Boqueixón)13 Fogar Residencial San Miguel (Silleda)3 Residencia San Cibrao (Cervo)13 Residencia DomusVi Lugo (Outeiro de Rei)76 Residencia Nosa Señora dos Milagres (Barbadás)1 Vivenda comunitaria Pepe Isa I (Entrimo)1 Vivenda comunitaria Pepe Isa II (Entrimo)1 Residencia Nosa Señora do Viso (Lobeira)2 Residencia Val de Monterrei (Monterrei)78 Residencia Os Gozos (O Pereiro de Aguiar)20 Residencia Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia5 Residencia La Saleta (San Cristovo de Cea)13 Residencia Viana do Bolo20 Residencia DomusVi Ribadumia84 Residencia de Salvaterra do Miño

195 trabajadores

1 Domusvi La Ciudad (A Coruña)1 Residencia Padre Rubinos (A Coruña)15 Residencia Ballesol (Oleiros)1 Residencia La Luz (Sada)1 Residencia DomusVi Vimianzo2 Vivenda Comunitaria Entrelimoeiros (As Somozas)1 Residencia de maiores de Laraxe (Cabanas)2 Residencia DomusVi Ferrol1 Residencia San José-Hermanitas (Narón)1 Residencia As Fragas (Pontedeume)2 Residencia Santa Olalla (Boqueixón)1 Fogar Residencial La Rectoral de Artes (Ribeira)4 Fogar Residencial San Miguel (Silleda)1 Residencia Victoria (Teo)1 Residencia de Val do Dubra1 Fogar do maior de Vedra1 Residencia de maiores de Burela1 Residencia Castro Ribeiras do Lea (Castro de Rei)1 Residencia DomusVi Chantada1 Residencia San Cibrao (Cervo)1 Residencia Albertia Lugo1 Residencia Orpea Lugo (Lugo) 1 Residencia San Rafel (Mondoñedo)1 Residencia DomusVi Monforte (Monforte de Lemos)1 Residencia Hogar San José (Monforte de Lemos)5 Residencia DomusVi Lugo (Outeiro de Rei)1 Residencia DomusVi Viveiro 2 Residencia Nosa Señora do Socorro (Arnoia) 1 Residencia N. Sra de Fátima (O Barco de Valdeorras)34 Residencia Nosa Señora dos Milagres (Barbadás – Ourense)1 Residencia de maiores con autonomía (O Carballiño)2 Residencia Hermanos Prieto (O Carballiño)1 Residencia Chandrexa de Queixa1 Residencia DomusVi Barra de Miño (Coles)1 Residencia Quercus (Leiro)6 Residencia Nosa Señora do Viso (Lobeira)1 Residencia Casa Grande de Maside2 Residencia Val de Monterrei1 Residencia DomusVi Ourense2 Residencia San José (Ourense)1 Residencia Virgen Blanca (Ourense)1 Residencia para mayores Galisenior (Ourense)26 Residencia Os Gozos (O Pereiro de Aguiar)4 Residencia Nosa Señora dos Anxos (Ribadavia)1 Residencia La Saleta (San Cristovo de Cea)11 Residencia Viana do Bolo4 Residencia Nosa Señora Valvanera (Cambados)2 Nuestra Señora de Los Dolores (Forcarei)1 Residencia Campolongo1 Residencia Saraiva Sénior (Pontevedra)1 Residencia Soremay (Pontevedra)5 Residencia DomusVi Ribadumia1 Residencia Divina Pastora (Vilagarcía)2 Residencia Nosa Señora do Rosario (A Cañiza) 26 Residencia de Salvaterra do Miño1 Fogar residencial Vistahermosa (Vigo)1 Residencia Santa Marta (Vigo)

Discapacidad

23 usuarios

1 Residencia Ricardo Baró de Aspronaga (Oleiros) 18 Residencia Domusvi Bóveda4 Residencia San Vicente de Paúl (Lugo)

22 trabajadores

1 Residencia Ricardo Baró de Aspronaga (Oleiros)1 Residencia Souto de Leixa1 Residencia Gravemente Afectados Aspanaes (As Pontes)14 Residencia Domusvi Bóveda2 Residencia San Vicente de Paúl (Lugo)1 Residencia Domingo Gómez Freire (Ourense)1 Residencia Santa María (Ourense)1 Residencia Chapela (Redondela).