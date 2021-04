La incidencia crece tres puntos hasta los 231 casos tras registrar 11.731 nuevos contagios, el peor dato diario en dos meses

El Ministerio de Sanidad ha informado en su último reporte de 11.731 nuevos contagios, con lo que registra el peor dato diario desde el 18 de febrero. En total, desde que comenzó la pandemia hace ya más de un año se han infectado de COVID-19 3.468.617 personas.







La tasa de incidencia a 14 días ha registrado una nueva subida este viernes y se sitúa en los 235,51 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia mantiene una tendencia estable desde el lunes, en torno a los 230 casos y empieza a dibujarse una cuarta ola en forma de meseta.







Además, en las últimas 24 horas Sanidad ha sumado 95 nuevos fallecidos, lo que deja el saldo total de muertes por coronavirus en España en 77.591. En la última semana, han fallecido 330 personas mientras la letalidad global de la pandemia en España se ubica en el 2,2%.







En la última jornada ha bajado el número de hospitalizados por coronavirus, que se ubica en los 9.989, aunque se ha registrado una leve subida en el porcentaje de ocupación de UCI con enfermos de COVID-19: un 22,8%. La Comunidad de Madrid sigue con las terapias intensivas en situación de riesgo, con un 44,34% de las camas con enfermos de coronavirus.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos, las muertes, los hospitalizados y los ingresados en UCI notificados cada día según la fecha de notificación Fuente: Ministerio de Sanidad



Mientras tanto, las comunidades han inmunizado ya a 3,8 millones de personas, lo que representa un 8,1% de la población, tras la primera jornada en la que se ha inoculado con Jannsen en España, la primera vacuna monodosis autorizada por la Agencia Europa del Medicamento (EMA).

En total, España ha administrado 14,3 millones de dosis y un 10.405.863 tienen al menos la primera inyección, un 21,9% del conjunto de la población.

Ayer jueves, ocho comunidades comenzaron a pinchar las primeras dosis de Janssen al colectivo de 70 a 79 años para acelerar la inmunización con este preparado monodosis de un grupo de población en el que solo tiene la pauta vacunal completa el 3,8 %.

Cataluña, Navarra, Canarias, Andalucía, País Vasco, La Rioja, Asturias y Galicia comenzaron este jueves a inocular estos viales a los más mayores, que también están siendo inmunizados con Pfizer o Moderna.

La cuarta ola tiene despistados a los epidemiólogos y expertos en Salud Pública. Parecía estancada o incluso en descenso, pero este jueves ha vuelto a subir ligeramente hasta los 233 casos por 100.000 habitantes. "La evolución es buena. Tenemos que estar satisfechos por haber sido capaces de responder al incremento que se venía viendo desde hace semanas, pero no se puede bajar la guardia", advirtió Fernando Simón a comienzos de la semana. Acompañando a esta reflexión del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dio por hecho que "pese a la gran diferencia entre comunidades", España había iniciado "un periodo de estabilización".

Es cierto que la última arremetida no está siendo tan extrema como las anteriores, ya que la incidencia nacional ha aumentado 100 puntos en un mes y en este mismo periodo llegó casi a triplicarse al comienzo de la tercera ola. Aunque parece que aún no ha llegado a su pico, la cuarta presenta una cresta menos empinada que podría afianzarla en forma de "olita", como la definió Simón. No obstante, todavía hay indicadores que inquietan a Sanidad, como el de ocupación en UCI –con una media del 23% y ocho regiones en riesgo máximo– y la incidencia en muchos municipios. Todo ello hace que esta "meseta alta" sea un fenómeno inusual al que los expertos encuentran varios elementos definitorios.