La tasa de incidencia suma otros cuatro puntos y alcanza los 62,67 casos

La incidencia en España presenta un nuevo repunte y esta vez se sitúa en los 62,67 casos por cada 100.000 habitantes, cuatro puntos más que el lunes. Se trata del séptimo día de subida continuada de la curva, que después de estar durante días estable en los 49 casos, ascendió y pasó de la barrera simbólica de los 50, lo que supuso que el país entrara de nuevo en el rango de contagio medio del coronavirus.







Por grupos de edad, los menores de 12 años continúan con el ascenso de la incidencia, con 86,34 casos por cada 100.000 habitantes, aunque el estrato que presenta un mayor aumento es el de las personas de 40 a 49 años, que registran un aumento de la incidencia de más de seis casos, con 72,2 casos este miércoles.







El martes Sanidad no notificó datos, con lo que este miércoles informa de 6.461 contagios desde el lunes, que suponen un total de 5.038.517 positivos desde el inicio de la pandemia.







Catalunya, con 1.395 contagios; Madrid, con 790; y Comunitat Valenciana, que registra 699 son las comunidades que informan de un mayor número de contagios desde el lunes.







Los datos de hospitalizaciones registran un aumento respecto a los días pasados. Tanto en la ocupación de las UCI (4,42%), como la ocupación de las camas por pacientes COVID (1,54%).

Además, 59 personas han fallecido desde el lunes, con lo que los decesos desde que comenzó la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus ascienden ya a 87.617.



Más de dos millones de personas cuentan ya con la dosis de refuerzo contra la COVID-19

Las dosis adicionales contra la COVID-19 suponen un empujón para el ritmo de vacunación, ralentizado en los últimos meses. Este miércoles Sanidad informa de que más de dos millones de vacunados cuentan ya con este refuerzo, concretamente 2.004.741 personas.

Además, España va camino de alcanzar el 80% de la población con la pauta completa contra la COVID-19, con el 78,9% de vacunados con ambas dosis. Los grupos más jóvenes, que fueron los últimos en entrar en la campaña de vacunación, son los que más avanzan ahora en porcentaje de inmunización: el 83,2% de las personas de 12 a 19 años tienen la pauta completa, mientras las de 20 a 29 años cuentan con el 77,9% de las personas vacunadas.

Navarra no descarta aplicar restricciones si se mantiene el repunte de contagios

El Gobierno de Navarra ha lanzado este miércoles su primer aviso de preocupación ante el aumento de contagios que la comunidad foral viene registrando en las últimas semanas y que este martes ha alcanzado su pico máximo desde el verano con 129 contagios. El Ejecutivo de María Chivite no descarta ningún escenario de restricciones a corto plazo, si bien señala que en la actualidad la situación está todavía "controlada" ante la baja ocupación de los hospitales. "Si se respetan las medidas de prevención estaremos en un escenario como el actual y no en otro que obligue a tomar otro tipo de medidas", ha indicado el vicepresidente y portavoz del Gobierno navarro, Javier Remírez.

El vicepresidente no ha concretado qué medidas podría adoptar el Gobierno en caso de que la pandemia siguiera creciendo, si bien ha reiterado que no descartan ninguna, incluido el pasaporte COVID para entrar en los locales de hostelería, como ya aplicaron otras comunidades como Galicia en el verano. "Que ahora mismo no se hayan puesto sobre la mesa medidas concretas no quiere decir que no se pueda valorar, en estos momentos no descartamos ninguna medida que pueda ser favorable para el control de la pandemia", ha enfatizado.