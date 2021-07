Vacuna con selfie: llega la primera dosis para mayores de 16 años

Madrid, 13 jul (EFE).- A punto de dar las 12 del mediodía en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, la cola da la vuelta a la manzana, aunque avanza rápido. En la fila se pueden observar, por primera vez, los rostros con mascarilla de cientos de jóvenes mayores de 16 años que hoy han sido citados para la primera dosis de la vacuna contra la covid-19.

Frente a la entrada del Pabellón 2 se encuentra Alejandro, un celador -también de temprana edad- señalando a un lado y a otro, repitiendo de manera casi mecanizada las mismas palabras: "primera dosis aquí", "entrada principal por allí, junto a las banderas", "segunda dosis en el siguiente pabellón caballero".

"Se nota la afluencia de personas jóvenes" cuenta Alejandro en declaraciones a EFE con la mirada puesta aún en la cola que rodea el edificio.

Paloma y Sara, de 21 y 22 años respectivamente, cuentan que ayer madrugaron para conseguir la cita cuanto antes. "Ayer mismo a las 8 de la mañana" intentaron primero sin éxito en los centros de vacunación próximos a su domicilio pero querían vacunarse ya y "quitárselo de encima".

"Para seguridad nuestra y de nuestro entorno y volver, psicológicamente, al menos, a la vida normal" dice Sara, aunque insiste en que hay que continuar cumpliendo con todas las medidas.

El fuerte repunte de casos en las últimas semanas se atribuye en gran medida al comportamiento de jóvenes de todo el país que aprovechan el buen tiempo para celebrar el fin de los exámenes y la vuelta paulatina a la normalidad. Una normalidad que se aleja ante el avance de la quinta ola y la posibilidad de un regreso precipitado a restricciones más duras.

"Ya estábamos esperando que llegase este momento" dice Patricia, de 18 años, en declaraciones a Efe. "Al final todos estamos, al igual que los mayores, sufriendo las consecuencias". Ella, como Paloma y Sara, madrugaba este martes para tener, por fin, su cita para la primera dosis.

El ambiente dentro del pabellón no dista mucho del de fuera: ritmo acelerado, salas habilitadas para reposar 15 minutos ante posibles efectos adversos, y "a casa", aunque primero, la foto reglamentaria para redes sociales y grupos de chat de familiares y amigos. Hoy todos saben que ha llegado el turno de los más cuestionados, los jóvenes.

A Roberto le han vacunado con Moderna. "Quería Pfizer porque por tema de vacaciones no me cuadraba, pero no pasa nada"; ahora le toca esperar unos 20 días hasta que le avisen para la segunda dosis vía SMS.

Todos coinciden: madrugar para conseguir la cita cuanto antes y quitarse una preocupación, a la vez que se aseguran los requisitos para poder viajar con tranquilidad. "La mayoría de destinos internacionales te piden ya la pauta completa y así tengo más facilidades", cuenta Sara.

La pandemia aún no ha terminado y la incidencia entre los más jóvenes sigue batiendo récords. Como medida para paliar y controlar la situación, muchas comunidades autónomas, como Madrid, han acelerado la vacunación para llegar a esta franja de edad y cortar la tendencia.

Ahora queda ver la evolución de la curva en las próximas semanas pero ellos lo tienen claro: quieren vacunarse cuanto antes.

Amaia Echevarria