Venezuela suma 15 muertos más por la covid-19 en 24 horas

Caracas, 14 jun (EFE).- En las últimas 24 horas, 15 personas más fallecieron en Venezuela debido a la covid-19, con lo que ya son 2.829 las personas que han perdido la vida por la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia, informó este domingo la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

El noroccidental estado Zulia (fronterizo con Colombia) es la región donde más personas murieron (4), detalló Rodríguez en el reporte diario que publica en su cuenta de Twitter.

El pasado viernes, el sindicalista Mauro Zambrano, representante de trabajadores de hospitales y clínicas de Caracas y coordinador de Monitor Salud, que agrupa a numerosos empleados del sector, denunció que hay una "ola de contagios de covid-19 en el estado Zulia" que aumenta "y nadie hace nada por contener esta tragedia".

En Caracas, según el reporte oficial facilitado por la vicepresidenta, también murieron cuatro personas en las últimas 24 horas, tres en Anzoátegui y dos en Apure.

La lista la completan dos personas fallecidas en los estados Delta Amacuro y Portuguesa.

Por otra parte, Rodríguez detalló que, en las últimas 24 horas, las autoridades han detectado 1.377 nuevos casos de la covid-19, todos ellos de transmisión comunitaria.

El estado Yaracuy es la región en la que más infecciones fueron localizadas (350), de las que 288 fueron ubicadas en la capital, San Felipe.

Por detrás se sitúa el estado Lara (206), seguido de Falcón (89), La Guaira (77), Caracas (68), Miranda (65), Nueva Esparta (64), Anzoátegui (63), Bolívar (56), Cojedes (52), Mérida (38), Aragua (37), Delta Amacuro (37), Carabobo (33), Monagas (32), Zulia (29), Portuguesa (26), Sucre (23), Apure (19), Trujillo (11) y Guárico (2).

De este modo, Venezuela llega a un total de 251.686 contagios de covid-19, una enfermedad de la que ya se han recuperado 231.558 pacientes, lo que supone el 92 % del total.

Frente a esas cifras, la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) informó este domingo que 24 sanitarios fallecieron del 8 al 12 de junio pasados "con criterios para covid-19", con lo que la cifra total desde el inicio de la pandemia se eleva hasta los 638.

"Se recibe información de 24 nuevos fallecimientos de personal del sector salud con criterios para covid-19, para llegar a 638, mientras voceros oficiales reportan 2.814 fallecidos totales en el país (...) ninguna autoridad tiene respuesta a esto", escribió la MUV en su cuenta de Twitter.

A su juicio, la pandemia de la covid-19 en Venezuela está "fuera de control".

"Cada vez (es) más evidente que no hay control de la información. No hay control de la morbilidad. No hay control de las muertes. No hay control de lo que sucede en (los) hospitales y tampoco hay control de las vacunaciones. Esto es una alerta, (la) pandemia en Venezuela fuera de control", subrayaron. EFE

