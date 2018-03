Mongolia el Musical 2.0 en Madrid y Murcia

La obra de teatro ‘Nada que perder’ sigue cosechando éxitos allá por donde va. Después de recorrer numerosas ciudades por todo el territorio nacional e internacional, esta obra vuelve a la programación de la Sala Teatro Cuarta Pared, ampliando así su 4º temporada hasta el 17 de febrero.

Las críticas, y el público han premiado con aplausos y galardones tanto a la obra como al elenco de actores, y por eso, en eldiario.es no queremos que te pierdas esta última oportunidad para poder verla. Si aún no has escuchado hablar de ella, no te pierdas este adelanto: