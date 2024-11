Descubre el show ‘Humor Blanco’ de David Suárez

El conocido artista David Suárez, ofrece un espectáculo muy particular de humor, no apto para todo el mundo. El cómico gallego nos propone un viaje por sus pensamientos más oscuros. David nos habla de sus polémicas, de sexo, de juicios, y de envejecer. La reflexión y lo incómodo son las claves de su stand up.

No te pierdas el show de humor negro más famoso de España. Si eres socio o socia de elDiario.es, puedes conseguir tus entradas con un 25% de descuento exclusivo. Tan solo tienes que introducir el código SOCIOSELDIARIO en el apartado ‘Código Promocional’.

A continuación te dejamos las ciudades, fechas y horarios disponibles para ver el show:

Cantabria

Sábado 9 de noviembre a las 20:30h

Auditorium Salesianos Santander (Cuesta de la Atalaya s/n, Santander)

Córdoba

Viernes 15 de noviembre a las 21h

Teatro El Brillante Córdoba (Carretera de las Ermitas S/N)

Cádiz

Sábado 16 de Noviembre a las 20:30h

Momart Theatre (Paseo Pascual Pery Junquera s/n, Cádiz)

Albacete

Sábado 30 de Noviembre a las 20:30h

Auditorio Nacional (Plaza de la Catedral s/n, Albacete)

