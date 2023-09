Disfruta de un 20% de descuento en el abono online del 'Another Way Film Festival'

Un año más, desde elDiario.es queremos invitar a nuestros socios y socias a disfrutar del festival de cine documental sobre el progreso sostenible, 'Another Way Film Festival'.

En esta ocasión disponemos de un descuento exclusivo del 20% en la compra del abono online, que permite poder visionar desde la plataforma del festival los títulos de la Sección Oficial y la Sección de cortometrajes Rueda por el Cambio (abonos con descuentos hasta agotar disponibilidad).

Esta novena edición está compuesta por títulos repartidos entre documentales, películas de ficción, cortometrajes y una miniserie de tres capítulos en torno a temáticas como el cambio climático, la crisis energética, el consumo en relación con el medioambiente, la justicia social y el activismo.

Bajo el lema “El giro de guion por escribir”, se presenta una programación que va más allá de los convencional, desafiando los límites de la creatividad y la sostenibilidad.

Los siete documentales que forman parte de la Sección Oficial son: Alpenland, explora el profundo vínculo con la naturaleza y el desafío de vivir atrapado entre la economía y la ecología; Between The Rains muestra a una infancia atrapada en una cultura tradicional en Kenia que es víctima del cambio climático, This Stolen Country of Mine es el relato de la lucha activista contra la recolonización ecuatoriana por parte de China; Surrender Your Horns, un documental experimental que mezcla mundos reales y de fantasía sobre la relación del ser humano con los animales; A Mãe de Todas as Lutas muestra la trayectoria de dos mujeres que nos conectan con el concepto de violencia y apropiación del cuerpo femenino; Paradise exlora las rápidas consecuencias del cambio climático en las regiones polares a través de los incendios; y Kristos, The Last Child, expone la encrucijada del único estudiante de una pequeña escuela primaria sobre si seguir con su educación o convertirse en pastor.

