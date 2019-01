Cisco insta al sector petrolero latinoamericano a digitalizarse urgentemente

El gigante de las telecomunicaciones Cisco instó hoy a la industria petrolera latinoamericana a sumarse "con urgencia" a la ola de la digitalización que viven otros sectores, como mecanismo para paliar la coyuntura por los precios del crudo.

Durante la "Cisco Oil & Gas Conference", que la tecnológica llevó a cabo este jueves en Bogotá, expertos de la compañía expusieron a líderes de empresas petroleras y Gobiernos las necesidades de una industria que "atraviesa una evolución" y que debe reinventarse.

"En esta etapa lo que es necesario evidentemente es atender problemáticas fundamentales y de importancia para la economía de todos los países de la región", dijo a Efe Francisco Violante, experto de Cisco en el tema y uno de los ponentes en la jornada.

El denominado "oro negro" ha atravesado durante los últimos años una severa crisis como resultado de una sobreoferta mundial, que ahora tiene al crudo a penas por encima de los 50 dólares.

Esto ha generado, según la compañía de San José (California, EE.UU.), otras "necesidades", especialmente en temas complejos como la seguridad, para evitar daños al ambiente, brindar cuidado a sus empleados de campo y evitar accidentes.

También en mantener sus operaciones confiables y seguras, incrementar los ingresos, evitar las pérdidas, encontrar nuevas reservas y buscar afectar lo menos posible el medioambiente, así como apoyar a las comunidades donde desarrollan su actividad.

"Para eso, para poder resolver todos esos problemas, la tecnología va a cobrar una relevancia trascendental", dijo el ejecutivo mexicano.

En esa línea, precisó que la clave además está en que todos los actores "puedan trabajar de manera simbiótica, de manera segura y con visibilidad en tiempo real, para mejorar la toma de decisiones que tienen que ver con el negocio", algo que brinda la tecnología y el Internet de las Cosas.

Como ventaja, el ejecutivo aclaró que este llamado urgente a la digitalización no sigue propiamente un esquema de retorno de inversión en el que se recupera el mismo monto que se invierte, sino que es aún más llamativo.

"Lo que se hace bajo un esquema de transformación digital es hacer una inversión, de 1.000 dólares por ejemplo, que me va a generar un cambio o una disrupción en mi proceso e incluso en mi mercado, que, igual, me va retribuir no 1.000 dólares, sino 50.000". añadió, al alentar la inclusión de tecnología en la industria.

La empresa citó ante los asistentes una encuesta de Ernst and Young a ejecutivos globales, en la que se evidencia que el 61 % de las compañías de petróleo y gas están experimentando un cambio financiero positivo como resultado de la transformación digital.

"La tecnología deja de ser solo un fierro y se vuelve ahora un habilitador de capacidades de negocios y sociales que nos van a permitir resolver los problemas que tenemos hoy pero también los problemas que tenemos a futuro", añadió.

A este evento asistieron en la sede para Colombia de la tecnología dirigentes gremiales, expertos en exploración y negocios de hidrocarburos, inversionistas y directivos de compañías nacionales y extranjeras, según informó la compañía.