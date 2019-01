Un error en Facetime permite a cualquier usuario espiar la cámara y el micrófono de los iPhone y Mac

Un fallo de seguridad descubierto recientemente en el servicio de vídeollamadas FaceTime, disponible en dispositivos Apple, permite escuchar el micrófono de las personas a las que se llama e incluso ver a través de su cámara frontal sin que ellos respondan la llamada. La brecha ha estado abierta en los iPhones y iPads con el sistema operativo iOS 12,1, y en los portátiles Mac con el sistema operativo Mojave. Apple ha desactivado la función de llamada en grupo, que es la que estaba provocando el fallo, y ya trabaja en un parche que corrija el error, ha informado en un comunicado.

El fallo de seguridad saltó a las redes estadounidenses durante la tarde del lunes, madrugada del martes en España. Fue advertido por un medio especializado en información sobre Apple, 9to5Mac. Otros medios norteamericanos confirmaron el error antes de que Apple pudiera desactivar la función dañina en FaceTime.

Wow... when are they going to fix this facetime issue 😨 😦



(Via: @BmManski) pic.twitter.com/R7Q0D2cV66