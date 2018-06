Ticketmaster sufre un hackeo que expone los datos personales y de pago de miles de clientes

La plataforma de venta de entradas por Internet Ticketmaster ha sufrido un ataque informático que ha dejado al descubierto la datos de miles de clientes, ha informado la empresa este jueves en un comunicado. El hackeo afecta a clientes que hayan comprado, o intentado comprar entradas, para eventos en el Reino Unido desde febrero hasta el 23 de junio de 2018, y clientes que compraron, o intentaron comprar entradas, para eventos internacionales entre septiembre de 2017 y el 23 de junio de 2018.

Como resultado del incidente, los datos personales y de pago de esos clientes han quedado expuestos en un agujero por el que la compañía desconoce quien ha podido penetrar. Estos clientes podrían sufrir suplantaciones de identidad y extracciones no autorizadas de dinero de sus cuentas o pago con sus tarjetas.

Según las explicaciones de la plataforma, el agujero ha sido causado por el software malicioso de un tercero, Inbenta Technologies. "Hemos contactado a los clientes que pueden haber sido afectados por este incidente de seguridad", asegura Ticketmaster: "Si no has recibido un email al respecto es porque no creemos, en base a nuestras investigaciones, que puedas estar afectado por este incidente de seguridad".

La plataforma asegura que sus clientes de América del Norte no han sido afectados, pero no ha hecho ninguna referencia a los datos de los residentes en España o Latinoamérica.

Ticketmaster ha pedido a los clientes afectados que cambien sus contraseñas y ha habilitado "un servicio gratuito para que un proveedor líder en el sector haga un seguimiento de identidad del usuario durante 12 meses", accesible desde este enlace.