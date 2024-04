Apple demanda a un ex empleado por filtrar a la prensa datos secretos de sus gafas de realidad mixta y otros productos

Apple ha demandado a un ex empleado por filtrar información confidencial y detalles secretos sobre nuevos servicios y dispositivos a periodistas de varios medios de comunicación desde su teléfono de empresa. La multinacional le acusa de hacerlo, según los propios términos del empleado, para “matar” productos con los que no estaba de acuerdo e impedir su salida al mercado.

“Como revelan sus frecuentes búsquedas en Google, los artículos compartidos y las capturas de pantalla guardadas en su iPhone de trabajo suministrado por Apple, la vanidad y el disfrute personal de la atención de los medios de comunicación también desempeñaron un papel importante en su mala conducta”, se lee en la demanda de la marca, presentada ante un tribunal de California.

En una de las capturas de pantalla que él mismo guardó, el ex empleado afirmó que no podía “esperar a que estallara el caos” en reacción a un próximo artículo que incluía su información filtrada, acusa Apple. A uno de los periodistas de The Wall Street Journal al que le filtraba información le tenía guardado en la agenda del teléfono de empresa como Homeboy (compinche, colega). Entre junio y septiembre de 2023 se puso en contacto “con él más de 1.400 veces a través de una aplicación de mensajería cifrada”, se lee en la demanda.

A otra de las periodistas con las que estuvo en contacto, perteneciente al medio especializado en cobertura tecnológica The Information, le envió unos 10.000 mensajes de texto. También “cruzó todo el país para encontrarse con ella”, sigue la acusación, que afirma que entre los receptores de los datos también había empleados de otras compañías rivales de Apple.

Entre la información filtrada se encontraban detalles de VisionOS, el sistema operativo que Apple desarrolla para sus nuevas gafas de realidad mixta y aumentada. También de la aplicación Journal, lanzada en diciembre de 2023 y que funciona como un diario personal virtual, pudiendo registrar notas, imágenes, vídeos, ubicaciones o conversaciones con otros usuarios.

Apple descubrió el comportamiento del ex empleado en otoño de 2023. Sus superiores se reunieron con él y al principio “negó repetidamente haber filtrado información a nadie. También afirmó que no llevaba consigo el iPhone de trabajo que le había proporcionado Apple. Fingiendo la necesidad de ir al baño en mitad de la entrevista”, narra la multinacional, sacó su iPhone del bolsillo durante el descanso y borró permanentemente una gran cantidad de pruebas de su dispositivo. Esto incluía la aplicación Signal, que recordaba su historial de filtración de información a 'Homeboy' (y probablemente a otros) a través de comunicaciones cifradas“.

En una reunión posterior, en la que sus superiores le explicaron que sabían que había borrado la app Signal en el transcurso de la anterior reunión, el ex empleado finalmente confesó todo, siempre según la descripción de la demanda. Apple no ha contestado al requerimiento de información de elDiario.es tras hacerse pública la demanda.