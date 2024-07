Bruselas acusa a X de incumplir las normas digitales de la UE y se enfrenta a una multa del 6% de su facturación

La batalla de la Comisión Europea contra los excesos de las plataformas en base a la nueva regulación de la vida digital continúa. El gobierno comunitario ha comunicado a la red social X (antes Twitter) las conclusiones preliminares de su investigación sobre el incumplimiento de la ley de servicios digitales (DSA). En concreto, Bruselas acusa a la compañía de Elon Musk de vulnerar las reglas en lo relativo a la transparencia de la publicidad y el acceso a los datos públicos. También cuestiona el modelo de verificación de cuentas de pago que implantó el magnate estadounidense. Ahora se abre un procedimiento para que X se adecúe a las normas europeas o se enfrenta a una multa del 6% de su facturación mundial.

Una de las pegas que pone la Comisión Europea a X es su nuevo sistema de verificación de las cuentas. “Dado que cualquiera puede suscribirse para obtener tal estatus de ”verificado“, afecta negativamente a la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas sobre la autenticidad de las cuentas y los contenidos con los que interactúan. Hay pruebas de que agentes maliciosos motivados abusan de la ”cuenta verificada“ para engañar a los usuarios”, advierte el gobierno comunitario en un comunicado.

“En el pasado, los 'checks' azules solían significar fuentes de información confiables”, recuerda el comisario de Mercado Interior, Therry Breton, en un mensaje publicado precisamente en la red social X. “Ahora con X, nuestra posición preliminar es que: engañan a los usuarios e infringen la DSA”, agrega el francés, que explica que ahora la compañía puede ejercer su derecho a la defensa ante la Comisión Europea, pero que de proseguir en los comportamientos exigirán “cambios significativos” e incluso impondrán las sanciones correspondientes.

Sigue la investigación por difusión de contenido ilegal

Los otros dos incumplimientos que encuentra la Comisión Europea tienen que ver con la transparencia, uno de los pilares fundamentales de la DSA, que persigue acompasar el funcionamiento de las plataformas digirales a las reglas que rigen la vida offline.

“X no cumple con la transparencia exigida en materia de publicidad, ya que no ofrece un repositorio de publicidad fiable y en el que se puedan realizar búsquedas. En particular, el diseño no permite la necesaria supervisión e investigación de los riesgos emergentes provocados por la distribución de publicidad online”, señala la Comisión Europea en un comunicado.

“X no facilita el acceso a sus datos públicos a los investigadores de acuerdo con las condiciones establecidas en la DSA. En particular, X prohíbe a los investigadores que reúnan los requisitos necesarios acceso independiente a sus datos públicos”, agrega la nota de prensa.

El análisis preliminar que ha enviado la Comisión Europea afecta sólo a una parte de la investigación que lanzó en diciembre de 2023. Según ha explicado un portavoz del gobierno comunitario, siguen recabando datos respecto a los otros dos aspectos por los que se abrió el procedimiento. Se trata de la difusión de contenidos ilegales y de la falta de medidas efectivas para combatir la desinformación por parte de la red social.