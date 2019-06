El físico Jonathan Gregory: la subida del nivel del mar es algo incontestable

El aumento del nivel del mar provocado por la crisis climática es "algo incontestable, ya no es una medición controvertida", asevera el físico Jonathan Gregory, quien señala que si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero el incremento medio podría superar un metro para finales de este siglo.

Esto amenazaría a unos cien millones de personas que viven en zonas costeras, por lo que es "irresponsable ignorar las evidencias científicas", explica a Efe este experto británico, galardonado junto a Anny Cazenave y a John Church con el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Cambio Climático.

Los tres, autores de varios de los informes de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), han sido premiados por detectar, entender y proyectar la respuesta del nivel del mar a la emergencia climática debida a la acción humana, a escala global y regional.

La confirmación de que el factor más importante en el aumento del nivel del mar es en la actualidad, y desde 1970, la acción humana solo ha sido posible integrando datos de distintas fuentes y para ello ha sido esencial el trabajo de los tres, subraya el jurado en su acta.

Gregory, Church y Cazenave han sido pioneros en la integración de las observaciones de satélite con las medidas 'in situ' y las innovaciones en modelos numéricos para lograr una descripción "precisa y consistente" del cambio en el nivel del mar.

Desde comienzos de los 90, el nivel del mar aumenta a un ritmo de 3 o 4 milímetros al año, lo que supone un incremento medio de 8 centímetros en los últimos 25 años, indica a Efe Gregory, quien apunta que, a la luz de las observaciones, se cree que en las próximas décadas la subida será mayor a la producida en el siglo XX.

Detrás está, entre otros, el deshielo de los casquetes polares y de los glaciares, provocado por el calentamiento global antropogénico.

"No sabemos lo que va a ocurrir en este siglo, pues depende mucho de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que hagamos en las próximas décadas va a marcar la diferencia", resume este físico de la Universidad de Reading, quien no obstante apunta que posiblemente, de no reducirse estas emisiones, el aumento medio del nivel del mar podría superar un metro para finales de este siglo.

Este aumento del nivel del mar, continúa Gregory, ya está teniendo consecuencias para el planeta, como un incremento en la incidencia de eventos extremos, como las inundaciones costeras.

Por eso, dice, es necesario seguir tomando medidas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: "si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París hay que hacer mucho más de lo que se está haciendo. No hay evidencias de que se esté haciendo lo suficiente, y esto es lo que piden los ciudadanos a sus gobiernos".

En cuanto a posturas como la del presidente estadounidense, Donald Trump, que aboga por la retirada de su país del Acuerdo de París, el físico británico afirma estar preocupado y recuerda que las decisiones políticas no se deben tomar al margen de los datos.

"No es nuestro papel como científicos decir si la acción política es la adecuada, pero sí producir información objetiva y evitar las consecuencias -en este caso del aumento del nivel del mar- diciendo que hay que tomar acciones", subraya este científico, quien opina que es "irresponsable ignorar las evidencias que ofrece la ciencia".

No obstante, asegura Gregory, es optimista "en el sentido de que se puede abordar el problema" y le anima ver los desarrollos tecnológicos, sobre todo aquellos basados en energías renovables, así como la cada vez mayor implicación de la gente joven, en alusión al movimiento de protesta global 'Fridays for Future' -viernes por el futuro- que abandera la estudiante sueca Greta Thunberg.

Gregory (Reino Unido, 1964) ha desarrollado toda su carrera en este país y es catedrático del departamento de Meteorología de la Universidad de Reading y científico sénior del Centro Nacional de Ciencia Atmosférica.

Por Noemí G. Gómez