Múltiples servicios de Google sufren un fallo a nivel mundial

Múltiples servicios de la multinacional Alphabet, matriz de Google, han sufrido este lunes caídas a nivel mundial. Los fallos han sido reportados por usuarios de varios países poco antes de las 13.00 horas y están afectando a su correo electrónico, al buscador, YouTube, el servicio de videollamadas o de almacenamiento en la nube y varios procesos del sistema operativo para móviles Android. La operatividad ha comenzado a restablecerse sobre las 13.45 horas.

La web Downdetector, especializada en recibir este tipo de avisos sobre fallos en servicios digitales por parte de los usuarios, ha empezado a registrar los primeros en torno a las 12.36 horas. Sobre las 12.50 el problema ya era masivo y las caídas en las herramientas de Google se reportaban a nivel mundial, con diferentes grados de incidencia dependiendo del país y el servicio. Una de las mayores concentraciones de avisos se ha dado en Europa, pero según Downdetector, también han llegado notificaciones desde la costa este de EEUU, Suramérica o Japón.

Las herramientas de Google destinadas al entorno laboral también están experimentando problemas, así como las implantadas en entornos educativos como Google for Education. La multinacional no ha informado todavía de la causa del problema ni de si ya se ha solucionado por completo. La gravedad del fallo ha provocado caídas también en otros servicios que utilizan a la multinacional como soporte de operaciones, como aplicaciones como Pokemon Go o Discord.

Desde los perfiles de la multinacional en las redes sociales tampoco se han comentado los fallos ni ofrecido detalles de lo ocurrido. "Somos conscientes de que muchos estáis teniendo problemas para acceder a YouTube en este momento; nuestro equipo lo sabe y lo está investigando. Actualizaremos aquí tan pronto como tengamos más noticias", notificó en Twitter la plataforma de vídeo momentos después de la caída masiva. El perfil de Google España se ha limitado a notificar la reactivación de los servicios en torno a las 14.20 horas.