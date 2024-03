La red social de Donald Trump genera una burbuja bursátil con apenas cinco millones de usuarios

Es difícil que Truth Social tenga un gran impacto en las elecciones estadounidenses del próximo otoño. Con apenas cinco millones de usuarios, solo los más fervientes seguidores de Donald Trump lo han seguido a esta nueva red social “de la verdad”, de funcionamiento muy similar a Twitter. Sin embargo, pese a su bajo número de miembros y a sus pérdidas millonarias en su primer año de actividad, Truth Social ya ha supuesto un pelotazo financiero para Trump.

Trump Media and Technology Group, la matriz de la red social, ha empezado a cotizar este martes en bolsa y los inversores la han recibido con extraordinario optimismo. En este momento sus acciones se cotizan a 70 dólares el título. Donald Trump tiene 79 millones de acciones, con lo que el movimiento le ha hecho unos 5.500 millones de dólares (unos 5.000 millones de euros) más rico en un solo día. Esto le daría una fortuna total de unos 7.500 millones de dólares, lo que le convertiría en una de las personas más ricas del planeta, según el índice Bloomberg.

Es la primera vez en más de 30 años que una empresa de Trump cotiza en los parqués. No ha sido a través de una oferta inicial, sino que lo ha hecho fusionándose con una empresa ya cotizada, Digital World Acquisition Corp. El pasado viernes los accionistas de esta última dieron su visto bueno a la adquisición de Trump Media, cuya única actividad es la gestión de la red social Truth Social. Trump es el accionista de la compañía resultante. La fusión, que se hizo oficial tras el cierre de la jornada bursátil el pasado lunes, ha impulsado sus acciones un 60% este martes.

El comportamiento de las acciones de Truth Social ha preocupado a los analistas, que ya la califican como una “acción meme”. Se trata de acciones de una volatilidad extrema y un comportamiento irracional de los inversores respecto a las expectativas de beneficio de la compañía, pero que se hacen muy populares gracias a las tendencias de las redes sociales y la atención mediática. Algunos ya lo comparan con lo ocurrido con GameStop.

El motivo es que dos después de su creación, la red social de Trump, apenas ha tenido tracción fuera de su núcleo duro de partidarios. Truth Social no da cifras oficiales, pero según datos proporcionados a la CBS por SimilarWeb, esta tiene unos cinco millones de usuarios. Una cifra que se queda muy lejos ya no de los alrededor de 2.000 millones de TikTok o los 3.000 de Facebook, sino también de los 350 millones que tiene X (antes conocida como Twitter), la que fue durante años la red predilecta del ex presidente.

El propio Trump tuvo 15 veces más votantes en 2020 (unos 75 millones). Por si fuera poco, la cifra de miembros activos se ha reducido un 39% respecto al año pasado. Un ejercicio en el que Truth Social registró 49 millones de dólares en pérdidas.

Ante estos datos, los analistas advierten de que lo más probable es que el precio de las acciones esté impulsado por los seguidores de Trump, pero podría derrumbarse en cualquier momento. “El precio de las acciones es claramente una burbuja”, ha aseverado Jonathan Macey, profesor de Yale, en declaraciones a la CNN. “Ningún inversor racional se las tomaría en serio, especialmente si tuviera que mantenerlas durante un período de tiempo prolongado”.

En medio de una crisis de liquidez

Trump impulsó Truth Social en respuesta al bloqueo de sus cuentas en las grandes redes sociales después de que instigara el asalto violento al Capitolio de enero de 2021. Sin embargo, el pelotazo bursátil que está protagonizando podría venirle muy bien a nivel económico, ya que el ex presidente atraviesa una crisis de liquidez tras ser condenado por fraude y obligado a pagar una multa de 464 millones de dólares.

Trump, de 77 años, ha sido rico toda su vida. No obstante su fortuna ha estado ligada a inversiones en inmobiliarias cuyo valor estuvo inflado durante años tanto por él como por su empresa con el objetivo de lograr condiciones más favorables en sus préstamos.

Algunos medios estadounidenses llegaron a especular con la posibilidad de que algunos de los bienes de Trump fueran embargados para pagar la multa, pero el ex presidente ha recibido un alivio judicial este lunes. Un juzgado de Nueva York rebaja a Trump ha rebajado la mitad la fianza a 175 millones de euros y le ha dado 10 días más para reunir el dinero mientras se resuelve su apelación.

Con todo, es poco probable que Trump pueda aprovechar el éxito bursátil de Truth Social para salir de este atolladero. Sus acciones estarán bloqueadas durante un tiempo y no podrá venderlas ni pignorarlas durante varios meses. Se trata de acuerdos habituales en este tipo de fusiones, destinados a que los accionistas y conocedores de los detalles de los contratos se aprovechen de esa información privilegiada y vendan de inmediato.

Además, si bien la salida a bolsa ha sido beneficiosa en un primer momento para la red social de Trump, sus consecuencias a largo plazo podrían no serlo tanto. Las empresas cotizadas tienen la obligación de ser más transparentes que las privadas en cuanto a sus vías de financiación y, en el caso de las redes sociales, pueden enfrentarse a una presión mayor para tener normas de moderación asimilables al resto del sector.

En este sentido Truth Social podría enfrentar exactamente los mismos problemas que está sufriendo X, con una huida de anunciantes que no quieren verse relacionados con los discursos de odio y los contenidos extremos.

Devin Nunes, director ejecutivo de Trump Media, ha asegurado que el objetivo de la compañía es “recuperar Internet de manos de los censores de las grandes tecnologías”. “Seguiremos cumpliendo nuestro compromiso con los estadounidenses de servir como puerto seguro para la libre expresión y hacer frente al ejército cada vez mayor de supresores del discurso”, ha afirmado.