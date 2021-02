El intento de GameStop cañí sobre una empresa de tubos cierra con una tímida subida del 8%

Fernando es el nombre que usa la persona detrás del canal /mrwsbetsespanol en Telegram. El pasado día 28, cuando el culebrón de los foreros de Reddit y GameStop ya era tendencia en las redes y estaba en toda la prensa internacional, Fernando escribió su primer mensaje. "Como veo que muchos de vosotros queréis invertir en Bolsa, voy a poner un título que creo que puede ser interesante y un día el cual yo mismo me comprometo a comprar acciones de esa acción (sic.)", decía. "No es una recomendación, cada uno debe hacerse responsable de lo que compra. El que quiera puede subirse a la ola de mi compra y comprar".

Fernando, que para su canal ha copiado el logotipo de joven rubito con gafas de /WallStreetBets —el foro en el que sucedió toda la historia original— pidió difusión. Tenía que llegar a más gente. "Necesitamos aumentar el grupo más. De momento va muy bien, pero necesitamos más ayuda", decía. Al día siguiente quiso dejar claro que no era un grupo de "PUMP AND DUMP", el término que define la actividad de inflar una acción barata para venderla cuando haya subido de precio. En España, la manipulación de mercado es un delito y, como avisó la CNMV la semana pasada, puede penarse con hasta cinco años de prisión.

Al día siguiente, Fernando anunció que el lunes —es decir, hoy— daría más detalles sobre el valor seleccionado. Concluyó su mensaje con un animado "To the moooon🚀🚀🚀🚀🚀", que es la jerga popularizada en Reddit para hablar de llevar "a la luna" a meme stocks (valores que se vuelven virales, como la criptomoneda Dogecoin hace varios años).

Este lunes pasadas las once de la mañana Fernando anunció que el valor elegido era Tubacex (TUB). Tubacex es una empresa de tubos fundada en Álava en los años 60 y que cotiza en la Bolsa española desde 1970. El grupo, con plantas en España, Austria, Estados Unidos, Italia, India y Tailandia, fabrica tubos sin soldadura en acero inoxidable. Este mismo lunes ha presentado un ERE que afectará a las plantas alavesas de Llodio y Amurrio y que supondrá el despido de unas 150 personas.

Antes de conocerse la noticia del ERE, Fernando animaba a los seguidores de su canal —cerca de 7.000 en el momento de escribir estas líneas— a invertir en la empresa. Él, aseguraba, no lo haría hasta el 3 de febrero. Lo justificaba así (seleccionamos algunas frases):

"Empresa líder en su sector".

"Demasiado castigada a mi parecer por la pandemia"

"Empresas como me gustan, con poca capitalización que pueden subir rápido"

"Con esto de la crisis están metiendo la tijera. Malo para los trabajadores y bueno para los accionistas".

Cuando el periódico El Correo ha publicado que Tubacex planteaba un ERE, Fernando asentía contento. "Señores, buenas noticias para los inversores de Tubacex y mala para los empleados. Despido de 150 trabajadores 'caros'. Buena tijera están metiendo los gestores de Tubacex. Queramos o no, producir en España es más caro". También compartió un artículo del economista Gonzalo Bernardos sobre por qué cuando una empresa realiza despidos masivos sube en Bolsa.

Fernando logró convencer a los seguidores del grupo. El precio de la acción de Tubacex subió hasta un 15% durante la mañana y se compraron y vendieron más títulos que un día normal: 1,4 millones, frente a los 300.000 de media habituales. Una acción de Tubacex costaba solo 1,31 euros al abrir el mercado y llegó a estar a 1,50 a mediodía. Más tarde volvió a bajar y cerró en 1,43, una tímida subida del 8,1% durante la sesión. La subida no fue del todo espectacular: la acción de Tubacex ha llegado a valer 1,58 euros en los últimos meses.

La información de lo que sucedía en Tubacex llegó pronto a Forocoches y a los medios. Es posible que algunos usuarios desconfiaran de Fernando, que sospecharan que había comprado acciones baratas de Tubacex para venderlas con la subida y hacer caja, y se lo hicieran saber. "Me estoy cansando de los comentario de algunos. Ni he comprado hoy ni una acción de Tubacex ni he vendido hoy ni una acción de Tubacex. Simplemente puse mi análisis y cuándo iba a entrar, que sigue siendo válido", dijo enfadado en el grupo.

Lo que ha hecho Fernando se parece a lo que sucedió con GameStop aunque con algunas salvedades. Ni tiene un foro de verdad (su canal no permite a otros interactuar, solo él puede mandar mensajes) ni le mueve, en principio, la idea de "derribar" a fondos bajistas que apuestan contra Tubacex y quieren que su valor caiga. El responsable de /mrwsbetsespanol ha conversado con El Economista y ha dicho que tiene un blog donde hace análisis de acciones, que la historia "es sencilla y no tiene nada que ver con GameStop" y que le preocupa "lo mismo que si encuentra un cadáver en mi casa y yo no lo he matado" que la CNMV investigue su jugada.

Los "pumps" no son nuevos. Se popularizaron con las criptomonedas. El trader Enrique Moris ha publicado un vídeo en el que explica a un grupo de 'incautos' a los que ha captado en un falso grupo de "pump" cómo les pueden engañar así. La idea es sencilla: si una acción está a un euro, compro 5.000, consigo elevar su precio a 1,5 y vendo, me llevo 7.500. Los que más tarde entren no tendrán la misma suerte y perderán dinero. Es una forma de estafar sin que la gente se sienta estafada, resumen expertos en el tema a elDiario.es.