Trump, condenado a pagar más de 350 millones de dólares por el fraude de su imperio inmobiliario familiar

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) tendrá que pagar una multa de más de 350 millones de dólares por varios casos de fraude en su empresa familiar, la Organización Trump, según ha fallado este viernes un juez en Nueva York.

El magistrado Arthur Engoron ha limitado también la capacidad del exmandatario de hacer negocios en el estado durante los próximos tres años. Se espera que Trump recurra la decisión.

Además, Engoron ha anulado su sentencia anterior de septiembre que ordenaba la “disolución” de las empresas que controlan pilares del imperio inmobiliario de Trump, con el argumento de que esto ya no es necesario porque está nombrando un monitor independiente y un director de cumplimiento para supervisar los negocios de Trump, según informa la agencia Reuters.

En el fallo el juez indica que tanto Trump como el resto de acusados son “incapaces de admitir sus errores”. “Su completa falta de contrición y remordimiento raya en lo patológico”, añade. “En su lugar, adoptan una postura de 'no ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal' que las pruebas desmienten”, ha sentenciado.

La demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusaba a Trump y a las empresas de su familia de exagerar su patrimonio neto hasta en 3.600 millones de dólares al año durante una década para engañar a los banqueros y que le concedieran mejores condiciones de préstamo.

La abogada de Trump lo califica de “caza de brujas”

Por su parte, la abogada de Trump Alina Habba, ha criticado el fallo en un comunicado y lo ha tildado de una “injusticia manifiesta” y la “culminación de una caza de brujas de varios años, alimentada políticamente” contra él. “Si esta decisión se mantiene, servirá como una señal a todos los estadounidenses de que Nueva York ya no está abierta a los negocios”, ha señalado, añadiendo que planea apelar.

Además de Trump, sus hijos Don Jr. y Eric, han sido acusados en el caso. El juez condenó a Don Jr. y Eric Trump a pagar 4 millones de dólares cada uno.

El veredicto, muy esperado por los medios en Estados Unidos, se ha demorado durante más de una semana, ya que estaba previsto que se conociera a finales de enero y puede suponer un duro golpe al imperio inmobiliario de Trump en un momento en el que el magnate encabeza la carrera por la candidatura republicana para enfrentarse al demócrata Joe Biden en las próximas elecciones.