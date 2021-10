Umiles presenta el primer aerotaxi español para viajes autónomos en ciudades

Madrid, 26 oct (EFE).- La compañía española de servicios de sistemas aéreos no tripulados (UAS) Umiles ha presentado este martes el primer aerotaxi español, Umiles New Concept by Tecnalia, que permitirá trasladar hasta dos personas en un trayecto de 15 minutos o 15 kilómetros dentro de las ciudades.

El consejero delegado de la compañía, Carlos Poveda, ha explicado a Efe que se trata de un prototipo diseñado por el centro de investigación Tecnalia, al que Umiles ha comprado su patente como parte de un acuerdo de colaboración en el que cuenta "con un derecho preferente para la adquisición".

El aerotaxi desarrollado por Tecnalia, que se ha presentado en el transcurso de la feria de drones Expodrónica celebrada en Ifema, tiene capacidad para el traslado de "hasta dos personas", en vuelos de 15 minutos y con un alcance de entorno a 15 kilómetros.

La aeronave, que alcanza una altura en vuelo de entre 100 y 300 metros, aunque puede llegar a 800, está formada por una cabina aerodinámica propulsada por cuatro drones colocados en la parte superior e inferior de la cabina que se mueven de forma independiente, pero coordinada entre sí.

Esta característica, que supone la principal innovación de la aeronave, proporciona más seguridad y comodidad al pasajero "gracias a la capacidad de corrección".

Este aerotaxi comenzará a volar a partir de marzo en varias capitales europeas, entre las que se encuentra Madrid, como parte de un proyecto de investigación, pero Umiles no espera poder operar con ella como negocio hasta 2030.

No obstante, Umiles sí que cree que el próximo año se comenzarán a ver drones llevando mercancías "entre centros logísticos, en especial en áreas más remotas".

Además, la compañía presentará en junio de 2022 otra nave que podrá llevar hasta cinco personas, además del piloto, entre vías urbanas.

PREVÉN LLEGAR AL NIVEL DE NÚMEROS DE BOEING

Umiles, que hasta ahora centraba su negocio en los drones, prevé que esta nueva división se convierta en la más grande de la empresa gracias a un modelo de negocio "basado en crear vertipuertos", es decir, centros de aterrizajes verticales que integran la red aérea con el sistema terrestre.

"Las expectativas de este formato son muy grandes. Básicamente va a ser como un gran fabricante de aeronaves, como Airbus o Boeing, a nivel de números, con la salvedad de que son aeronaves mucho más baratas", ha explicado Poveda al ser preguntado sobre la facturación que esperan.

La compañía prevé llegar "a no menos de 20 países en tres años", una vez que se pueda operar, tras unas inversiones "muy importantes" en el aerotaxi, que en el más bajo de los casos serían de 250 millones de euros, según las cifras ofrecidas por Poveda.

Umiles, que ya opera en 16 países, prevé alcanzar en 2022 una facturación de entre cinco y ocho millones, "dependiendo de cuántas sedes abran en otros países".

Entre sus planes, se encuentra dar el salto a Chile o Croacia, con un crecimiento inorgánico basado en la compra o colaboraciones con compañías locales que les permite situarse entre las tres principales empresas del sector de los drones en todos los mercados en los que opera.