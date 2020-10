YouTube censura un vídeo paródico de Pantomima Full sobre los negacionistas del coronavirus

YouTube ha censurado este viernes un vídeo en el que el dúo cómico Pantomima Full, especializado en elaborar contenidos paródicos, caricaturizaba el movimiento negacionista del coronavirus. Según la explicación que ha ofrecido el dúo, la plataforma de vídeo ha bloqueado el contenido porque sus algoritmos han detectado "que cuestiona explícitamente la eficacia de las directrices recomendadas por la OMS o las autoridades sanitarias o locales", prohibido en sus términos de uso.

"No voy a llevar una mascarilla por un virus que no existe porque es un puto bozal y yo no soy un perro, soy una persona libre", afirma irónicamente en el vídeo Alberto Casado, que integra Pantomima Full junto a Rober Bodegas. El contenido está disponible en Twitter, plataforma que no ha impedido su publicación.

"Te puedo pasar varios vídeos y artículos que explican por qué este virus no existe como tal"; "claro que estuve en la manifestación porque ya está bien, ¡vida sí, 5G no!"; "si cuestionas la versión oficial te dicen negacionista. Yo no soy un negacionista, estoy buscando la verdad", afirma Casado a lo largo de la grabación, parodiando los tópicos habitualmente asociados a las personas que cuestionan la existencia del virus y las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias.

YouTube está analizando el caso, ha confirmado una portavoz a elDiario.es. El veto del vídeo paródico de Pantomima Full llega días después de que la compañía anunciara que va a traer de vuelta a los moderadores de contenido humanos que dejaron sus oficinas tras la llegada de la pandemia. Desde entonces el mayor peso de la moderación se ha delegado en algoritmos, que ya habían sido criticados anteriormente por sus problemas para diferenciar un contenido paródico de uno que no lo es.

No obstante, los problemas de los algoritmos de moderación de YouTube no se han detectado solo en los contenidos paródicos. Divulgadores científicos han denunciado que los vídeos donde desacreditan las diferentes teorías de la conspiración sobre el coronavirus también resultan penalizados en visibilidad y recomendaciones por la plataforma, incapaz de discernir que están desmintiendo esas aseveraciones falsas sobre la enfermedad y no reproduciéndolas.

La cruzada algorítmica de YouTube contra la desinformación del coronavirus

Tras el comienzo de la pandemia y para impedir la viralización del negacionismo del coronavirus, las teorías de la conspiración, los vídeos sobre curas falsas o contra las vacunas, YouTube tomó la decisión de aumentar la visibilidad de los contenidos sobre el tema elaborados por "fuentes fiables" (básicamente, instituciones sanitarias y medios de comunicación). Como en el caso ocurrido este viernes con Pantomima Full o con los divulgadores científicos, esta política produjo un daño colateral en los creadores de contenido que distribuyen desinformación sobre el virus.

Sin embargo, muchos vídeos desinformativos consiguieron pasar el primer filtro de la compañía. Como mostró elDiario.es, en los primeros meses de la pandemia se podían encontrar contenidos que denunciaban que el virus era una maniobra de los illuminati, una estrategia para dar forma a un nuevo Orden Mundial o análisis de ufólogos elucubrando sobre su origen artificial. Tampoco son difíciles de encontrar los vídeos fake que culpan de todo a Bill Gates.

Este tipo de contenidos vio reducida su visibilidad interna, pero no fueron censurados y son accesibles a través del buscador. A la larga, esto provocó que la comunidad negacionista usara otras redes sociales al margen de YouTube para viralizarlos, un rol en que destacó especialmente Facebook. Como mostró recientemente un estudio de la Universidad de Oxford. Los contenidos con desinformación del coronavirus elaborados en YouTube y compartidos en Facebook acumularon millones de visitas.