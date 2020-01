Los británicos que se mudan a España antes de que se eleve el 'puente levadizo' del Brexit: "Ya no estoy cómodo en mi país"

Activistas en favor de los derechos de los británicos que viven en España aseguran que ha aumentado la cantidad de consultas de personas que están planificando mudarse a este país antes de que "se eleve el puente levadizo" del Brexit. "Es real y está pasando", asegura Sue Wilson, fundadora del grupo Bremain en España. El colectivo indica que están notando que hay británicos que están "acelerando sus planes" de jubilarse o mudarse para trabajar en España.

Según lo establecido en el acuerdo del Brexit, los ciudadanos británicos pueden asentarse en otro estado miembro de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre y así adquirir derechos vitalicios como ciudadanos europeos.

"Muchas personas nos preguntan sobre la normativa y les decimos que mientras se muden antes del 31 de diciembre, tendrán los mismos derechos que los que vivimos aquí desde antes. Eso establece el acuerdo de salida", señala Wilson. "Incluso si no tienes edad de jubilarte pero tienes la cantidad necesaria de años cotizados, tienes derecho a una pensión actualizada de por vida, según el acuerdo del Brexit".

Sin embargo, el acuerdo no garantiza todos los derechos de estos ciudadanos y el grupo Británicos en Europa ha pedido a Bruselas y a Londres que se aseguren aquellos que aún no han sido negociados, como la libertad de circulación y el derecho a regresar a Reino Unido junto a un familiar de la UE después del Brexit. Pero los derechos a estudiar, trabajar y jubilarse serán los mismos para quienes se muden antes del 2021.

The Guardian ha hablado con algunas personas que ya han dado el salto:

Andrew Dutton, 51 años, Costa del Sol

"Me hice una planilla a las cuatro de la madrugada y llegué a la conclusión de que probablemente podíamos mudarnos ahora. Eso fue exactamente lo que hicimos". Andy y su mujer vendieron su casa y se mudaron de Manchester a España el pasado octubre. "Siempre habíamos hablado de jubilarnos en España, pero el Brexit nos obligó a hablar de ello de forma más concreta. La forma en que se ha llevado a cabo el proceso de salida nos hizo entrar en pánico y tomar la decisión de mudarnos", cuenta este director inmobiliario.

"Yo tenía la idea vaga de jubilarme entre los 55 y los 60 años. Nuestro presupuesto es limitado, así que tendré que trabajar, pero estoy feliz por la decisión que hemos tomado. No nos gusta la retórica, y el tipo de acuerdo que promueven personas como el ministro de Exteriores, Dominic Raab, no nos cuadra. No había a quién preguntarle nada. No podíamos llamar al Gobierno y preguntar: '¿Esta será la postura del gobierno? ¿Esto es inamovible? ¿Podemos confiar en vosotros?".

"No somos migrantes económicos. Hace muchos años pensamos en mudarnos a Australia pero era más complicado por el trabajo. La libertad de circulación es esencial. La frontera entre España y Francia se puede cruzar sin ningún problema, puedes trabajar sin inconvenientes. Por eso elegimos asentarnos aquí", señala.

"A nivel emocional, ha sido bastante difícil. Lo más complicado ha sido dejar a nuestros amigos y nuestra familia. Quisiéramos tenerlos a todos aquí con nosotros. Han pasado tres meses y hay días en que echamos de menos, pero tenemos Facetime y Skype", agrega Andy.

Sin embargo, él y su mujer no se arrepienten. "Nuestro miedo era que elevaran el puente levadizo y no pudiéramos tener los mismos derechos que antes del Brexit".

Lesley Gibson, 62, Torrevieja

Lesley y su marido Colin se mudaron en marzo de 2019 desde Coventry, una ciudad donde dos de cada tres personas votaron a favor de abandonar la Unión Europea. Lesley, que antes votaba a los conservadores, ahora apoya a los Liberal demócratas, aunque en las últimas elecciones votó a los laboristas por razones estratégicas.

"No tenía pensado jubilarme hasta dentro de varios años, pero el Brexit nos obligó a tomar la decisión en marzo de 2019. Llegamos a España a principios de marzo y nos dimos prisa por hacer los papeles de residencia antes del 29 de marzo, para que nuestros derechos quedaran asegurados", recuerda. "Trabajé en la sanidad pública durante 25 años, y como me mudé antes de tiempo tengo menos dinero, pero soy más feliz".

Ella y Colin, un excamionero, ya habían puesto en venta su casa cuando se celebró el referéndum, pero no tenían planes de trasladarse definitivamente a España. Pensaban comprarse una autocaravana y disfrutar de su jubilación viajando por Europa. Pero Colin ya tenía edad de jubilarse y estaba cobrando una pensión estatal, y la normativa de reciprocidad en la atención sanitaria con la UE establece que él seguirá recibiendo asistencia médica pagada por Reino Unido en España.

"Me alegro de que hayamos tomado la decisión, pero a la vez me siento enfadada y triste, no tanto por mí, sino por mis nietos. Siento que las generaciones más jóvenes saldrán perdiendo. Me siento mal por ellos", apunta Lesley.

Keith Browning, 67, Valencia

Keith se mudó a España antes de lo planeado, en febrero de 2018, por el Brexit. "Hace casi dos años, entré en pánico por el Brexit. Quería mudarme a la UE y sentí que tenía que darme prisa", sostiene.

"Trabajé durante 40 años en la industria farmacéutica y estoy acostumbrado a planificar las cosas con un año y medio o dos de anticipación. Pensé: si no nos mudamos en menos de seis meses, nos cerrarán la puerta", recuerda.

A su edad y tras un divorcio, para Keith era difícil comprar una propiedad en Londres, donde vive su hija, pero en España, donde alquila un piso por 600 euros, tiene más posibilidades. "No solo puedo pagar el alquiler, sino que tengo la posibilidad de comprar".

Peter Waugh, 67, Norwich

Peter fue teniente coronel del Ejército en Estados Unidos, Canadá, Sudán y Turquía. Viaja a Cartagena dos o tres veces al año y a España desde los 21 años.

Hacía tiempo que Peter pensaba en mudarse a España, pero lo posponía porque a su hija no le convencía la idea. "Entonces vino el referéndum", relata. Peter puso su casa en venta y piensa mudarse antes de que termine el período de transición.

"Me partirá el corazón dejar Reino Unido. A menudo me pongo a pensar por qué me afecta tanto marcharme de mi país. Esto lo dice todo, porque no he dicho 'por qué me afecta tanto mudarme a España'. La realidad es que quiero marcharme de Reino Unido porque siento que ya no pertenezco a aquí, por cómo han debilitado la democracia. Y desde que Boris Johnson es primer ministro, mis temores han aumentado", explica.

"Suelo preguntarme si no será que me he puesto demasiado sensible porque me estaban quitando algo que yo quería. Pero no es así. Estoy enfadado desde el 24 de junio de 2016 y no ha pasado nada que me haya hecho sentir mejor", agrega. "Los votantes a favor del Brexit pedían el 100% y parece que cumplirán sus deseos con una ruptura total con la Unión Europea. ¿Qué nos han ofrecido a cambio a los que votamos a favor de quedarnos en la UE? Nada".

"Cuando miro el caos que se ha montado por el Brexit, pienso en que lo dejaría absolutamente todo y trasladaría mi pensión a Europa", señala.

"Desde 2016 me he convertido en activista. Me uní a los Liberal Demócratas y ahora leo The Guardian. Antes leía el Daily Telegraph y voté a los conservadores durante 40 años. Me considero de centroderecha, pero cuando lo analizo a fondo, soy un socialdemócrata. Ellos se han movido hacia la derecha, convirtiéndome a mí en centroizquierda", indica.

"Este no es el mismo país que el que era cuando yo nací. Sé que sueno exagerado, pero ya no me siento cómodo de ninguna forma aquí".

Traducido por Lucía Balducci