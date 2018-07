La protesta de una estudiante sueca en un avión consigue detener la deportación de un afgano

Una estudiante a bordo de un avión en el aeropuerto de Gotemburgo ha evitado la deportación de Suecia de un solicitante de asilo afgano negándose a tomar asiento hasta que el hombre fuese sacado del vuelo.

Elin Ersson, cuya página de Facebook señala que es estudiante en la Universidad de Gotemburgo, compró un billete de Gotemburgo a Turquía después de que ella y otros activistas de asilo descubriesen que un afgano iba a ser deportado en ese vuelo, según informa la prensa sueca.

Cuando entró en el avión, Ersson empezó a retransmitir en streaming su protesta en inglés. El martes, el vídeo recibió más de medio millón de visitas.

Enfrentándose tanto a la hostilidad como a la simpatía de los pasajeros, la grabación muestra que Ersson intenta mantener la calma. "No quiero que maten a un hombre solo porque ustedes no quieren perder un vuelo", afirma en el vídeo. "No me voy a sentar hasta que la persona salga del avión".

Reprendida en varias ocasiones por un auxiliar de vuelo para que dejase de grabar, Ersson afirma: "Hago lo que puedo para salvar la vida de un hombre. Mientras haya una persona en pie, el piloto no puede despegar. Todo lo que quiero es detener la deportación, y entonces cumpliré las normas. Todo esto es perfectamente legal y no he cometido ningún delito".

Cuando un pasajero enfadado, que parece ser inglés, intenta quitarle el teléfono, ella le dice: "¿Qué es más importante, una vida o tu tiempo? Quiero que salga del avión porque no está seguro en Afganistán. Estoy intentando cambiar las leyes de mi país, no me gustan. No está bien mandar a la gente al infierno".

Tras un tenso enfrentamiento, durante el cual las autoridades del aeropuerto rechazaron utilizar la fuerza para expulsar a Ersson, los pasajeros estallaron en aplausos cuando sacaron al solicitante de asilo del avión.

Swedavia, la empresa que dirige el aeropuerto de Landvetter en Gotemburgo, ha confirmado que el solicitante de asilo afgano y tres empleados de seguridad salieron del avión seguidos por Ersson.

La protesta pone de relieve la oposición interna al duro régimen de asilo de Suecia. El Gobierno está dispuesto a mantener las expulsiones de solicitantes de asilo al tiempo que el país se dirige a unas elecciones en septiembre que se están luchando en gran parte en temas de inmigración y asilo. Los Demócratas Suecos, la extrema derecha del país, se muestran fuertes en las encuestas.

Este mes, otro deportado afgano fue liberado de un avión antes de que este saliese de Gotemburgo tras sus fuertes protestas a bordo.

Tras el ataque talibán en un hotel de Kabul en enero en el que murieron 22 personas y la bomba que mató a más de 100 personas, Suecia paró durante un breve periodo de tiempo las deportaciones a Afganistán. Sin embargo, la Junta Sueca de Migración mantiene su postura de que Afganistán es un país seguro para las personas cuyas solicitudes de asilo han sido denegadas.

La junta afirma que espera que decenas de miles de casos de deportación se entreguen a la policía mientras el país continúa procesando el trabajo atrasado tras las 163.000 solicitudes registradas en Suecia en 2015. Desde entonces, Suecia ha complicado a los refugiados llegar al país y las solicitudes de asilo han caído de forma abrupta.

Los medios locales señalan que el hombre que iba a ser deportado el lunes en el avión ha desaparecido, pero Deutsche Welle asegura que sigue en custodia y que será deportado en otra fecha.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti