Una respuesta europea a la amenaza del coronavirus para demostrar que la UE es una verdadera comunidad con un futuro compartido

Firman el texto:

- Alberto Alemanno, Haute Ecole Commercialec Paris, the Good Lobby

- Daniele Archibugi, Acting Director, IRPPS - Italian National Research Council

- Enrique Baron Crespo, Chair Jean Monnet ad personam, Former President EP

- Vitor Bento, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Universidade de Lisboa; former central banker

- Tito Boeri, President Triennale di Milano; Full professor Urbanistica Politecnico di Milano

- Innocenzo Cipolletta, President Assonime (all listed companies in Italy), also former director general of Confindustria (association of all industries in Italy), President of the Italian Railways and many other companies

- Carlos Closa, European University Institute

- Guillaume Klossa, Sherpa to the reflection group on the future of Europe 2020-2030, writer, founder of EuropaNova and Civico Europa (former or current President of the European Broadcasting Union)

- Peter Jambrek, President of the New University, Slovenia

- Pascal Lamy, ex director general de la Organicación Mundial de Comercio

- Jo Leinen, Former President Spinelli Group, European Movement International, Union of European Federalists, MEP

- Enrico Letta, exprimer ministro de Italia

- Paolo Magri, Director ISPI

- Kalypso Nicolaidis, Oxford University

- Claus Offe, Hertie School of Governance

- Gianfranco Pasquino, University of Bologna and, Fellow of the Accademia dei Lincei

- Otto Pfersfmann, Directeur d’Etudes Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales / Lier-FYT Paris

- Romano Prodi, exprimer ministro de Italia

- Adriano Prosperi, Scuola Normale Superiore

- Dimitrij Rupel, Nova univerza Ljubljana/Slovenia; former Foreign Minister of Slovenia (1990-1993, 2000-2008

- Saskia Sassen, Columbia University

- Enzo Siviero, Rector eCampus University

- Vladimiro Zagrebelski, Carlo Alberto College in Turin, former Judge of the European Court of Human Rights