Trump, tras la caída de las Torres Gemelas en el 11-S: "Ahora mi edificio es el más alto de Nueva York"

El 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos sufrió uno de los mayores ataques de su historia. Un grupo de terroristas secuestró dos aviones comerciales y los estrelló contra los dos rascacielos más altos de Nueva York, las Torres Gemelas, provocando la muerte de cerca de 3.000 personas en tan sólo unas horas.

Por aquel entonces, Donald Trump aún no era presidente, pero ya era toda una celebrity en Manhattan y dueño de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el Trump Building (no confundir con la Torre Trump, esa todavía no existía) localizado en el número 40 de la emblemática Wall Street.

Según ha informado este martes el Washington Post, día en el que se cumplen 17 años de la tragedia, el magnate accedió a aparecer en una entrevista con una cadena de televisión local, la WWOR. Trump había estado en Manhattan el mismo día que tuvo lugar el atentado, y alegó que había presenciado la explosión antes de que el World Trade Center se colapsase.

Durante toda la entrevista, el actual presidente de Estados Unidos explicó, con un tono mucho más animado que el de la mayoría de los presentadores de televisión que tuvieron que hacer la cobertura aquel día. "Tengo una ventana que mira directamente al World Trade Center, y vi una explosión enorme, casi no me lo podía creer", comentó Trump, aparentemente afectado.

No obstante, el comentario que hizo acto seguido ha sido foco de cientos de críticas en redes sociales este miércoles, después de que varios usuarios de Twitter hayan vuelto a sacar a la luz la entrevista. Al ser preguntado que si su edificio en el número 40 de Wall Street había sufrido daños a raíz del derrumbe de las Torres Gemelas, el magnate respondió lo siguiente:

"El número 40 de Wall Street es el segundo edificio más alto en el centro de Manhattan, y en realidad, era el más alto antes de que construyeran las Torres Gemelas... pero claro, luego cuando las edificaron se convirtió en el segundo más alto", explicó. "Pero ahora vuelve a ser el más alto otra vez", concluyó, como si de una "epifanía" se tratase, según han apuntado varios usuarios.

Más allá del hecho de que el ahora presidente optase por fardar de su propiedad con un comentario "totalmente fuera de lugar" el mismo día de uno de los peores atentados que han tenido lugar en Estados Unidos en el último siglo, la afirmación que hizo es falsa.

Según una investigación publicada por la edición estadounidense del Huffington Post en 2016, tras la caída de las Torres Gemelas el título del edificio más alto del centro de Manhattan pasó a manos del rascacielos que se encuentra en el número 70 de Pine Street, que mide 290 metros de altura. El rascacielos propiedad de Trump situado en el número 40 de Wall Street mide 283 metros.

En la entrevista, Trump también reveló cómo habría respondido él al ataque si hubiera sido presidente de Estados Unidos en aquel momento, 15 años antes de que ganase las elecciones presidenciales de la mano del Partido Demócrata contra la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.

"Bueno pues tomaría una postura muy, muy, muy dura", aseguró. "Quiero decir, la mayor parte de la gente siente que saben quién es el grupo de personas que ha hecho esto y dónde están. Pero hay que tomar una postura aún más dura al respecto. Esto no se puede tolerar", alegó.