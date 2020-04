La importancia psicológica de las rutinas para el teletrabajo durante el confinamiento

El trabajo marca el ritmo de nuestras vidas, aunque en general no seamos conscientes. Nos proporciona una rutina, una estructura de nuestro uso del tiempo: levantarse, usar el transporte, acudir a la oficina, una pausa para comer, trabajar más, hacer deporte, volver a casa, cocinar, cenar, dormir, repetir.

Es el famoso 'Metro, boulot, dodo' de los franceses (metro, trabajo, dormir), que ha generado un sin fin de literatura y cine costumbrista. Pero aunque en ocasiones las rutinas nos puedan parecer un desperdicio de nuestra vida y haceros sentir atrapados en un bucle, desde el punto de vista neurológico tienen muchas ventajas.

No en vano, el desarrollo de rutinas es parte esencial del tratamiento de diferentes trastornos mentales, desde la depresión hasta la ansiedad o el trastorno bipolar. Al contrario, cuando no hay una rutina en nuestras vidas se pueden dar consecuencias negativas:

Una rutina no tiene por qué ser aburrida ni una fuente de frustración. Al contrario, cuando conseguimos liberar tiempo gracias a la rutinas, también nos es posible planificar descansos y ratos de ocio, con la diferencia de que los disfrutaremos sin culpa.

Las rutinas son además una herramienta para manejar la impulsividad y los cambios de humor en los niños que sufren trastorno negativista desafiante, un comportamiento hostil y desobediente más allá de lo habitual que puede verse acentuado si hay que quedarse en casa.

Por último, las rutinas son especialmente importantes por la mañana. Las personas que son más activas en ese momento del día tienen patrones de sueño más saludables. También ayudan con los síntomas de la depresión y el trastorno bipolar. Esto quiere decir que conviene resistir la tentación de que se nos peguen las sábanas por la mañana, levantarse y arrancar el día.

¿Cómo crear una rutina mañanera para empezar el día? Estos son algunas de las actividades que pueden ayudar a marcar el ritmo:

¿En qué se basa todo esto?

Interpersonal and social rhythm therapy: A means of improving depression and preventing relapse in bipolar disorder

Terapia de ritmo interpersonal y social: Un medio para mejorar la depresión y prevenir la recaída en el trastorno bipolar

En este artículo, el autor analiza las ventajas de la terapia de ritmo interpersonal y social como una intervención aguda y un tratamiento profiláctico para la depresión bipolar.

Association of disrupted circadian rhythmicity with mood disorders, subjective wellbeing, and cognitive function: a cross-sectional study of 91 105 participants from the UK Biobank

La asociación de la ritmidad circadiana alterada con los trastornos del estado de ánimo, el bienestar subjetivo y la función cognitiva: un estudio transversal de 91 105 participantes del Biobanco del Reino Unido

La perturbación circadiana se asocia de manera fiable con diversos resultados adversos para la salud mental y el bienestar, como el trastorno depresivo grave y el trastorno bipolar. La menor amplitud relativa podría estar relacionada con una mayor susceptibilidad a los trastornos del estado de ánimo.

Family Routine Moderates the Relation Between Child Impulsivity and Oppositional Defiant Disorder Symptoms

La rutina familiar modera la relación entre la impulsividad infantil y los síntomas del trastorno de oposición desafiante

Los niños que informaron por sí mismos niveles más altos de rutina familiar fueron calificados como bajos en los síntomas del trastorno de oposición desafiante informados por los maestros, independientemente de los niveles de hiperactividad/impulsividad informados por los maestros.