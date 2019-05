La terrible realidad de los esteroides anabolizantes

El actor Tom Hardy tuvo que ganar un montón de músculo en poco tiempo para convertirse en Bane, el malo de "El caballero oscuro". Cuando le preguntaron en una rueda de prensa si había tomado "zumo" (esteroides) para cambiar su físico, su respuesta sarcástica no dejó lugar a dudas: "No, tomé caramelos. ¿Qué coño pensabas?" Cuando te pagan varios millones de dólares por representar un papel, hay pocas dudas sobre lo que eres capaz de hacer.

Sin embargo, los esteroides anabolizantes han dejado de ser monopolio de los culturistas y las estrellas de cine. Según datos de la Generalitat Valenciana, en España consumen anabolizantes un 3,3% de los escolares entre 14 y 18 años. Después de los 18 el porcentaje asciende al 7,9%. Un informe de la Comisión Europea afirma que un 6% de las personas que van al gimnasio los utilizan. Haciendo cuentas en España eso son más de 20.000 personas.

Un reciente metaanálisis estima que en todo el mundo un 6,4% de los hombres y el 1,6% de las mujeres toman anabolizantes sin receta. Porque los esteroides anabolizantes no son drogas ilegales, son medicamentos que se desarrollaron para tratar el hipogonadismo (deficiencia de hormonas sexuales) y sus consecuencias. El Winstrol se utiliza para tratar la anorexia, las convalecencias y los retrasos del crecimiento. El Danatrol, para la endometriosis. El Proviron para la infertilidad masculina. No se trata de comprar una sustancia en el mercado negro probablemente adulterada. Son medicamentos reales que funcionan, pero que también tienen efectos secundarios muy reales.

Cómo funcionan los anabolizantes

Ya desde su descubrimiento se observó que estas sustancias, que molecularmente son muy parecidas a la testosterona, hacían crecer los músculos. Este es el efecto anabólico: aumentar la síntesis de proteínas en las fibras musculares, o simultáneamente, impedir la acción del cortisol, con lo que se evita la degradación del músculo. El resultado final es más masa muscular, más fuerza y menos fatiga durante el entrenamiento. No todos los músculos responden igual a los anabolizantes. Los músculos de los hombros, deltoides y trapecios, tienen mayor cantidad de receptores, y crecen de forma antinatural. Es una forma rápida de distinguir a los usuarios de estas sustancias.

Los otros efectos son los androgénicos, es decir, el desarrollo de características sexuales masculinas como el vello facial, voz profunda, calvicie, mandíbula ancha, acné y otros. Son especialmente notables cuando los toman las mujeres.

Los andrógenos, y por tanto sus sucedáneos también, tienen un papel determinante en cuánta grasa se almacena y dónde. En un experimento que midió la cantidad de grasa corporal, la medida de la cintura y la relación entre la cintura y la cadera todas estas medidas bajaban al aumentar los niveles de testosterona en sangre y aumentaban al subir los niveles de estrógenos (hormonas femeninas).

En los hombres, sin embargo, puede salir el tiro por la culata. Todos tenemos hormonas masculinas (andróginos) y femeninas (estrógenos), y el organismo las mantiene en equilibro. Si en los hombres hay un exceso de testosterona, una parte de ella se convertirá en estrógenos por un proceso llamado aromatización. Estos altos niveles de estrógenos producen ginecomastia (aumento de las mamas) que solo se elimina con cirugía.

Para evitar en lo posible estos efectos hay que tomar otros medicamentos como el tamoxifeno que neutralizan la acción de la aromatasa, la enzima que hace la conversión. Con estas precauciones, los anabolizantes producen efectos rápidos y muy notables: crecimiento muscular, disminución de grasa y ese aspecto rocoso que tienen los modelos y actores en Instagram que todo el mundo quiere imitar. Esto viene acompañado de mayor libido y "ganas de vivir", algo que por desgracia puede fácimente convertirse en agresividad e irritabilidad, especialmente al combinarlos con alcohol.

Ahora bien, al cabo de un tiempo de usar estos sustitutos de la testosterona, el cuerpo no tiene motivos para fabricarla por sí mismo. Se inhiben las gonadotropinas (hormonas responsables del sistema reproductor) y con ello la producción de espermatozoides, causando infertilidad y disminución del tamaño de los testículos. Por eso los anabolizantes se toman en ciclos, con periodos de descanso. Durante estos descansos hay que tomar otros medicamentos como el clomifeno y la HCG, una gonadotropina, para que los testículos y la testosterona vuelvan a la normalidad. Son caros, y muchos usuarios se saltan este paso. Dependiendo de las dosis de esteroides y de la falta de precauciones, alguno de los efectos negativos del ciclo puede convertirse en irreversible.

El 90% de los usuarios de esteroides experimenta al menos uno de los siguientes efectos secundarios: acné (50%), estrías (34%), ginecomastia (hasta el 34%), daños en el hígado, hipertensión, impotencia y alopecia. A largo plazo hacen disminuir drásticamente los niveles de colesterol "bueno", aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y también puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata.

La disminución de la testosterona durante los descansos produce depresión, los resultados en el gimnasio ya no son los mismos, y muchos usuarios se ven abocados a comenzar un nuevo ciclo poco después, especialmente si viven de su físico. Este es el verdadero riesgo de los anabolizantes. No son sustancias adictivas, pero después de disfrutar de sus efectos, vivir sin ellos es mucho peor en comparación. Para mantener el aspecto adquirido hay que tomarlos de por vida.

El uso continuado sin un control estricto tiene un precio. Basta comparar esta lista de culturistas clásicos, que no tenían acceso a los anabolizantes, y que alcanzaron una media de edad de 81 años, con la escalofriante lista de culturistas profesionales de los 90 y 2000 que se muestra al final de este otro artículo, muertos entre los 30 y los 50 años de edad.

Los actores millonarios de las películas de superhéroes, los culturistas de competición y los deportistas de élite dopados, toman estas sustancias bajo estricta supervisión médica, con análisis de sangre continuos, ciclos y dosis medidos al milímetro, y con todos los medicamentos necesarios para compensar los efectos secundarios. Es un biohack extremadamente caro en el mejor de los casos posibles, y aún así siempre hay riesgos. El adolescente que se inyecta anabolizantes de uso veterinario en las duchas de su gimnasio de barrio seguramente no disfruta de tantas garantías.

¿En qué se basa todo esto?

