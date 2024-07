Equipaje ligero: 11 accesorios que incluir en tu maleta para viajar con menos peso

Todos decimos en algún momento “no me importa pagar más por tener mejor servicio” pero, por desgracia, no es eso lo que ven los responsables de las compañías aéreas. La competencia se basa en el precio, y esa rebaja en el coste del vuelo se compensa con asientos más pequeños, más pasajeros y menos espacio para el equipaje. En medio de la disputa legal en la que varias aerolíneas han sido sancionadas por cobrar por el equipaje de mano, lo cierto es que en muchos casos nos veremos obligados a viajar con una sola pieza (pequeña) de equipaje. ¿Cómo podemos viajar más ligeros sin que nos falte de nada?

Accesorios para un equipaje compacto

La primera clave está en hacer el equipaje empleando estrategias para llevar mucha menos ropa. Pero aún así, una buena parte del volumen y el peso del equipaje no corresponde a la ropa, sino a todo lo demás: los artículos de aseo, dispositivos electrónicos, cargadores y un sinfín de cosas que (pensamos) son imprescindibles para el viaje.

Estos son algunos consejos para seleccionar los accesorios de viaje sin que hagan explotar la maleta en la cola para el embarque:

Cubos de embalaje (packing cubes)

No son exactamente accesorios, ni tampoco cubos. Estas bolsas rectangulares, por lo general de nylon resistente, tienen dos cremalleras: una para abrirlas e introducir ropa en ellos, y otra para comprimir el lateral de la bolsa, haciendo que la ropa ocupe menos espacio. Los hay de distintos tamaños para distintos tipos de prendas, y no solo ahorran espacio para otras cosas, sino que ayudan a tener la ropa ordenada y acceder a ella sin descomponer la maleta por completo.

Frascos recargables

Si vas a un hotel, encontrarás allí jabón, champú, suavizante, leche corporal y otros productos, pero si no puedes prescindir de los tuyos, no te lleves envases grandes. En su lugar, usa frascos de plástico de viaje para llevarte pequeñas cantidades de cada cosa. Recuerda que en el equipaje de mano deben tener 100 ml de capacidad o menos, pero que en muchos casos, necesitarás menos de esa cantidad.

Toalla de microfibra

Si vas a un lugar con playa, no pongas una pesada y voluminosa toalla de rizo de algodón en tu maleta. Las toallas de microfibra son ligeras, compactas y se secan rápidamente, lo que las hace perfectas para viajar.

Botella de agua plegable

El agua embotellada es cara, y los envases muy contaminantes. Una botella de agua es una compañera ideal de viaje, pero las metálicas ocupan mucho espacio. En su lugar, puedes encontrar botellas de silicona que se pliegan cuando están vacías, algunas con forma de fuelle, ahorrando espacio en tu maleta o mochila.

Almohada de viaje inflable

Una almohada de viaje puede salvarte de la tortícolis en un trayecto largo en avión o en tren, pero tendrás que cargar con ella durante el resto del viaje, aunque no la uses. Los modelos inflables se pliegan y no ocupan espacio cuando no los estás usando.

Lector de libros electrónicos

Las vacaciones nos permiten tener tiempo para leer, pero los libros impresos no son muy compatibles con maletas de tamaño reducido. Invertir en un lector de libros electrónicos como Kindle, Kobo u otros modelos te permitirá viajar con cientos de libros y tener una experiencia muy similar a leer en papel, ya que tienen pantallas pasivas de tinta electrónica.

Ropa interior de secado rápido

La ropa interior de microfibra es mucho más ligera y cómoda que la de algodón, es transpirable y algunas marcas ofrecen tejidos antibacterianos que evitan que huela mal. Además, es más fácil de lavar y secar, por ejemplo, en la habitación de un hotel sin necesidad de recurrir al servicio de lavandería.

Auriculares inalámbricos de botón

Los auriculares inalámbricos de botón ocupan menos espacio que los de diadema y eliminan la posible molestia de los cables. Además, algunos modelos ofrecen cancelación de ruido, tanto o más eficaz que los de diadema gracias al uso de almohadillas de silicona que sellan el canal del oído, lo cual es especialmente útil durante vuelos largos.

Gafas de sol plegables

Las gafas de sol son uno de los accesorios más necesitados en verano, pero llevarlas en la maleta o en la mochila requiere un espacio del que no siempre disponemos. Distintas marcas ofrecen gafas de sol que se pliegan por la mitad del puente, y con patillas que se pliegan asimismo por la mitad, por lo que se pueden transportar en un paquete compacto que cabe en la palma de la mano.

Cargador con cable múltiple

En lugar de poner en tu equipaje varios cargadores para tus dispositivos, lleva un solo cargador con varias salidas USB y un cable múltiple con distintos tipos de conectores (USB-C, micro USB, lightning) que te permitirá cargar varios dispositivos al mismo tiempo.

Rastreador de equipaje

No te ayudará a reducir el espacio en la maleta, pero estas pequeñas etiquetas rastreadores, como AirTag, Tile o Chipolo pueden localizar tus llaves, bolso, mochila, maleta o perro si los pierdes de vista, ofreciéndote su localización en tu teléfono móvil.

Consejos adicionales para viajar ligeros