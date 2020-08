Noves mesures de l’Ajuntament de Burjassot contra la COVID-19

L’Ajuntament de Burjassot, després de les dades oferides ahir per part del Ministeri de Sanitat i el Director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències (CCAES), Fernando Simón, així com la sol·licitud expressa que realitza el Govern de dur a terme un esforç especial en aquests moments a causa del gran augment de casos de COVID-19 en totes les ciutats, i especialment a Burjassot, posarà en marxa mesures extraordinàries.

“Som conscients que en aquests moments la situació és difícil, amb una duplicitat del nombre de contagis, amb una alta velocitat de transmissió, i Burjassot treballarà per a evitar al màxim contagis i baixar el seu índex d’incidència. Si aquestes mesures resulten insuficients sense dubtar-ho posarem en marxa més accions. Però també apel·le a la responsabilitat de totes i tots els veïns per a protegir-nos i protegir als més febles. Responsabilitat individual per a protegir al col·lectiu, i és que el farem”, ha declarat l’alcalde de Burjassot, Rafa García.

La Policia Local realitzarà una labor intensiva de control i vigilància mitjançant nous operatius per a fer efectiu en tota la població l’ús obligatori de la mascareta i el compliment de les distàncies de seguretat. Així mateix, es tornen a intensificar les labors de neteja i desinfecció per part de Serveis Municipals en tots els espais públics, jocs infantils, mobiliari urbà i àrees més freqüentades per la població.

També s’han tancat al públic els paellers i barbacoes municipals, i els períodes d’inici de matrícules dels cursos i tallers, tant de les Àrees de Cultura i Joventut com de l’àrea d’esports, es retarden a setembre a l’espera de veure com evoluciona la situació epidemiològica

Així mateix, es posposen les mascletaes aèries sense públic previstes per a demà dissabte 15 i per al diumenge 16 d’agost en honor al Patró de Burjassot, Sant Roc així com en homenatge a les víctimes de la Covid-19.

L’Ajuntament estudiarà la possible adopció de noves mesures depenent sempre de la situació sanitària i de les recomanacions dels experts sobre aquest tema.