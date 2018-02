Peligra la construcción de un quinto petrolero para dar trabajo hasta 2020 en Navantia de Puerto Real

Verano de 2015. Navantia y Ondimar Transportes Marítimos LDA (sociedad naviera del Grupo Ibaizábal) ratifican los contratos firmados a finales de junio de ese año y la estructura financiera para la construcción de 4 petroleros tipo Suezmax, ampliable a otros dos. Esta operación iba a suponer tres millones de horas de trabajo para Navantia y la industria auxiliar de los astilleros de Puerto Real y la Ría de Ferrol.

Dos años y medio después, los trabajadores de Navantia están muy preocupados por las filtraciones que les llegan de que con la entrega del cuarto petrolero se terminará la carga de trabajo. Realmente, desde los sindicatos se tiene claro desde hace meses que el sexto petrolero nunca se iba a realizar en Puerto Real, pero sí se contaba con un quinto que garantizaba estabilidad hasta 2020.

El primer petrolero, diseñado para el transporte de crudo a través del canal de Suez, se entregará el mes de marzo y todavía queda mucho por hacer hasta el año 2019, pero hay temor de que esta reactivación de la industria naval vuelva a quedarse parada después de muchos años de crisis.

¿Qué puede suponer que sólo se construyan cuatro petroleros en Puerto Real? Antonio Noria, presidente del comité de empresa de Navantia en Puerto Real, explica que "supone que 3.500 personas de empresas auxiliares se van al paro. Ahora mismo somos 500 de plantilla y sería un desastre para la comarca de la Bahía de Cádiz. Todavía no tenemos información de Navantia de que se abandona el quinto Suezmax, nos hemos enterado por la prensa. Hay que hacer un llamamiento a los políticos, que se tienen que mover porque a ver qué industria puede dar trabajo a 4.000 personas en nuestra Bahía. Es prematuro que los trabajadores nos empecemos a movilizar, pero no queremos que nos pongan contra la espada y la pared. Tenemos una media de 57 años en Puerto Real y al menos que nos dejen alcanzar la jubilación con tranquilidad".

¿No existe un plan B para que haya carga de trabajo más allá de los petroleros? El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, destacaba hace pocos días "el momento histórico" que atraviesan los astilleros de la Bahía de Cádiz. Habló del contrato negociado con Arabia Saudí para la construcción de corbetas y la construcción de plataformas eólicas, pero desde los sindicatos no hay optimismo al respecto. "Ahora mismo no hay ningún encargo real ni militar ni civil", afirma tajante Antonio Noria.

Oficialmente no se ha producido el anuncio por parte de Navantia de que se descarte la construcción del quinto petrolero en Puerto Real. Fuentes de la empresa consultadas por este periódico explican la situación: "Se firmó contrato de 4 más 2 y no hay un decisión tomada. No queremos avivar la polémica. Hace mucho que no se construyen petroleros en Europa y el mercado está muy complicado. Cómo no va a querer Navantia hacerlo en Puerto Real. Estaríamos encantados, pero es complicado".

La competencia coreana

La complicación radica, según Navantia, en los precios que puede ofrecer el mercado coreano. "Ningún país occidental puede competir con el precio asiático. Los coreanos han sido rescatados por su Gobierno y allí se hacen más baratos porque además disfrutan de unas condiciones fiscales especiales".

Es la teoría que se maneja en Navantia, pero los sindicatos gaditanos no lo ven así: "Los coreanos son menos productivos y eso está demostrado. Sus mecanismos son elementos que utilizábamos aquí hace 30 años. Pueden hacerlo más barato porque hay 17.000 coreanos para trabajar y allí se hace todo en el mismo astillero. Por dejadez de los políticos aquí no hay fábricas de motores y el hierro se trae de países del este", denuncia Noria.

Según datos oficiales, l os astilleros de Cádiz generan el 40 por ciento del empleo industrial de la provincia y un dos por ciento del Valor Añadido Bruto (VAT) industrial. Si la carga de trabajo disminuye, las más de 100 empresas auxiliares de la provincia se verán muy afectadas.