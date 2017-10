El "caos informativo" empaña la puesta en marcha de la bonificación del 99% de matrícula en la Universidad de Granada

Anunciada por el Gobierno andaluz hace tres meses como una "medida pionera" que equipara "la Universidad andaluza con otras europeas como Alemania o Francia", la bonificación del 99% de matrícula según créditos aprobados se ha implementado con luces y sombras en la Universidad de Granada (UGR), segunda universidad andaluza con más alumnos matriculados.

Los aspectos positivos de una ayuda que, según la Junta, deja a Andalucía como "la comunidad española con las matrículas universitarias más baratas", se han intercalado con una lista de desajustes, quejas y errores burocráticos que han obligado a la UGR a lanzar un comunicado en el que se anuncia un nuevo plazo extraordinario, desde el 15 de octubre, "para garantizar el derecho a la aplicación de la bonificación y que éste no se vea mermado por cuestiones circunstanciales".

Poco antes del comunicado, el cual afirma que "la concreción exacta de la medida por parte de la Junta se había producido en los últimos días", fuentes de la Consejería de Economía y Conocimiento aseguraban "no tener constancia de incidencias".

Falta de información

Por su parte, el jefe de servicio de Vicerrectorado de Estudiantes de Granada, José Antonio Verdejo, ha explicado a eldiario.es/andalucia la existencia de un "problema de información y de desconocimiento de los estudiantes sobre la bonificación de matrícula", lo que ha derivado en que, "según detectamos, algunos alumnos, aún pudiendo beneficiarse de ella, por desconocimiento, no lo han hecho".

Entre las dudas más frecuentes de los alumnos está si la ayuda es aplicable también a segundas matriculaciones. Verdejo aclara que "la bonificación ejerce como un monedero cuya cuantía depende de los créditos aprobados en primera matriculación pero que se aplica al importe total de la matrícula, independientemente de si hay asignaturas de segunda matriculación".

Esta cuestión, que en las primeras informaciones ofrecidas sobre la bonificación no estaba detallada, " se ha añadido con respecto al borrador del decreto". Verdejo explica que, aunque no hay ninguna información pública en la que se indiquen los distintos casos de aplicación de la ayuda, "los alumnos no tienen porqué preocuparse; es un cálculo realizado por el sistema informático, por lo que el descuento se aplica automáticamente sobre el total. Los estudiantes sólo tienen que saber que el descuento aumenta o disminuye según las asignaturas de primera matriculación aprobadas en el curso anterior y que al hacer la matrícula por la web deben seleccionar la casilla de bonificación 99% ".

Compatibilidades

La incompatibilidad de la bonificación con la Beca MEC ha sido otra de las circunstancias protagonistas de las dudas y quejas. Según han indicado trabajadores del Vicerrectorado de Estudiantes a eldiario.es/andalucia, "ha habido alumnos que llevan años becados por el Ministerio de Educación y este año, aunque mantienen los requisitos económicos para seguir con la beca, han suspendido más de tres asignaturas, lo que les imposibilita con total seguridad poder acceder a ella; y, pese a todo, el sistema informático los identificaba como becados y no les daba la opción de optar a la nueva bonificación, obligándoles a esperar a que se la denegaran oficialmente en febrero".

Para paliar estos y otros problemas, Verdejo apela al nuevo plazo de matriculación anunciado por la Universidad de Granada, a través del cual "todos los alumnos que hayan tenido problemas podrán solucionarlos y acceder a la bonificación; hemos detectado qué estudiantes que se podían beneficiar no lo han hecho, lo hemos notificado por correo electrónico y los implicados podrán volver a seleccionar la ayuda sin problema a partir del 15 de octubre".

En estos casos, la Universidad de Granada indica que "si ya se han realizado los pagos -equivocados-, los alumnos deberán solicitar en su centro la devolución de los precios públicos correspondientes a la nueva carta de pago".

Colapso en las secretarías

Trabajadores de la Universidad de Granada han indicado que estaban presenciando "un caos informativo y burocrático", así como un "aluvión de preguntas" que, en muchos casos, no podían resolver al "carecer de información".

"Nos hemos informado según llegaban alumnos y nos contaban su caso; muchas situaciones, además, diferían entre sí, por lo que no tenemos certeza sobre casos específicos de aplicación de la bonificación. Los mandábamos a la Delegación de Educación, la Delegación nos volvía a mandar a los alumnos a nosotros. Ha sido un caos. No hemos tenido ninguna instrucción oficial más allá de los datos que se pueden consultar públicamente en Internet".

Un cúmulo de desajustes que ha tenido como consecuencia un "colapso en las secretarías". Lo explica Paloma Justicia, una alumna de 4º de Educación Infantil que lamenta la situación vivida el 21 de septiembre, cuando, previsora, llegó a la puerta de la Facultad de Ciencias de la Educación " a las 5.40 de la mañana" intuyendo ya que la cola sería inmensa; "me habían avisado compañeras que habían ido días antes".

Pero lo que la estudiante no esperaba es que, aún siendo de madrugada, "ya había 20 personas; una hora después, a las 7, eran 100. Tuvimos que esperar dos horas sólo para que nos dieran número. Hubo gente que llevaba horas esperando y se quedó sin ser atendida.". Paloma concluye lamentando que "la facultad no haya puesto medidas ante una situación que se ha repetido durante varios días".