BluesCazorla2017 arranca este jueves con un cartel internacional conformado por 26 conciertos

BluesCazorla, considerado el mejor festival de blues de España y uno de los mejores del mundo, celebra su XXIII edición "con el mejor cartel posible", según sus organizadores, y con una propuesta que vuelve a vincular la cultura y el turismo.

El cartel de la presente edición cuenta con actuaciones únicas como la Tajmo: The Taj Mahal & Keb Mo'Band, dos leyendas del blues juntos en el escenario presentando su nuevo álbum. También el genial y críticamente aclamado guitarrista Doyle Bhamhall II que actuará por primera vez en España. Además actuarán Nikki Hill, Kenny Neal y John Nemeth. A ellos se suman una de las mejores bandas del blues nacional, Los Reyes del K.O.

A estos nombres se han sumado los de Music Maker, 'King' Solomon Hicks, Delta Moon, Los Reyes del K.O., Carvin Jones, Julián Maeso y Davy Knowles.

Fuera del escenario principal de la Plaza de Toros y en los tres escenarios restantes repartidos por la ciudad se podrá disfrutar con bandas de fama tan contrastada como la de Guadalupe Plata, El Hombre Garabato, The Wild Horses, The Niftys o The J Teixi Band. Completan el cartel Border Caballero, Mambo Jambo, Saxofonistas Salvajes, Anaheim, Pedro Peinado Blues Band, Trizia Band y los ganadores del 'BluesCazorla Blues Battle': Maldito Swing y Four Strings.

BluesCazorla es una de la cinco citas de festivales enmarcada 'Jaén en Julio', una iniciativa impulsada desde la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía que busca atraer a visitantes a la provincia de Jaén atraídos por espectáculos y conciertos musicales.

Los cuatro escenarios del BluesCazorla estará instalados en la Plaza de Toros -Escenario Cruzcampo-, la Plaza de Santa María -Escenario Agua Sierra de Cazorla-, el Auditorio del Cristo -Escenario Jaén Paraíso Interior- y el Teatro de la Merced. Por segundo año, el festival volverá a ser accesible en todos sus escenarios, gracias a las plataformas que irán instaladas en cada uno de los recintos donde se celebrarán los conciertos.