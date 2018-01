La segunda biblioteca americanista más importante de Europa está en Sevilla

La Biblioteca de la EEHA es la segunda más importante en Europa sobre cuestiones americanistas. La historia de esta biblioteca está unida a la del propio centro que se fundó en 1942 en un primer momento como parte de la Universidad de Sevilla. En 1945 se convirtió en centro del CSIC. En esta biblioteca se custodian unos 84.000 títulos que corresponden a más de 100.000 volúmenes, así como unas 2.660 revistas de las cuales siguen estando vivas 334.

Se le suma una importante colección de mapas desde el siglo XIX hasta la actualidad, muchos de ellos de la American Geographical Society. Se trata, pues, de una biblioteca fundamental por lo singular y único de muchos de sus fondos, de hecho, en numerosas ocasiones custodiamos el único ejemplar que aún existe de un libro. La otra característica esencial de la colección de esta biblioteca es la variedad de la misma.

Esta diversidad se debe, en gran medida, a las diferentes vías por las que se ha enriquecido: las donaciones han sido y siguen siendo una constante (durante el año 2017 se han recibido 380 títulos en donaciones), los canjes con instituciones de todo el mundo (49 durante el año 2017) y las compras (más de 540 títulos durante el pasado año). Ambas cuestiones, la unicidad y la variedad han hecho, como hemos indicado, que esta biblioteca sea la segunda en importancia en toda Europa, pero única en muchos de sus fondos.

Estas características, junto con otras cuestiones del propio centro de investigación y el que también hubiera una residencia para potenciar el intercambio cultural, sobre todo con Hispano-América, hicieron posible que la biblioteca fuera protagonista de una enorme actividad cultural en Sevilla entre los años 60 a 90. Hacia este protagonismo queremos volver a ir.

La biblioteca está abriendo cada vez más sus puertas. Es cierto que se trata de una biblioteca de investigación pero las facilidades para su uso son una realidad. De hecho, simplemente facilitando el DNI, cualquier ciudadano puede consultar la mayoría de los fondos en nuestras instalaciones. También se han flexibilizado las normas para obtener el carné de usuario. Trabajamos para dar un servicio de la manera más fácil posible para los investigadores, los usuarios y los ciudadanos en general. Facilitar información es nuestra razón de ser y por ello trabajamos.

Para que la información sea todo lo completa posible sobre Hispano-América esta biblioteca es miembro de Redial (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) y participa activamente con la misma describiendo los nuevos artículos de las revistas especializadas, incluyendo noticias sobre congresos, libros, etc. En esta red se encuentran los principales archivos y bibliotecas de Europa especializados en Hispano-América.

Además, para aquellos fondos antiguos, raros o cuyo estado de conservación no permiten su consulta directa, se están llevando a cabo dos proyectos de digitalización en paralelo, por una parte los mapas antiguos que posee el Instituto y por otra parte, continuamos digitalizando libros. El resultado de ambas cuestiones se puede ver a través de Simurg-CSIC.

También estamos procurando dinamizar el servicio de extensión cultural realizando exposiciones bibliográficas, facilitando la visita de la biblioteca, enviando boletines de los índices de los números de revistas que recibimos, realizando un carrusel de novedades bibliográficas todas las semanas visualizando en todo momento las portadas de los libros y pudiendo acceder directamente a la información del catálogo de la biblioteca, así como un listado semestral de todas los nuevos títulos, etc.

Junto a estos trabajos, y para acercarnos a un sector más joven de la población (sobre todo estudiantes de grado de Humanidades, Historia, Filología, etc.) se ha puesto en marcha el twitter de la biblioteca. Con todos estos servicios y opciones que estamos facilitando pretendemos dar a conocer los valiosos fondos que custodiamos, facilitar formación a los usuarios para optimizar su tiempo, etc.

Esta biblioteca está viva, deseando ofrecer cada vez más servicios a una comunidad de ciudadanos cada vez mayor. Las bibliotecas, gracias a las nuevas tecnologías, no son ya un sitio donde habitualmente se pasen tantas horas, aunque en Humanidades se pase alguna más que en Ciencia. Sin embargo, las bibliotecas seguimos estando cuando los investigadores solicitan libros, cuando nos piden incluir información en un twit para darle difusión, cuando nos preguntan cómo localizar un artículo, cuando solicitamos un libro a otra biblioteca, etc. Esta biblioteca, pues, sigue estando viva, sus fondos siguen creciendo, estamos renovando servicios (twitter, exposiciones, digitalizaciones, etc.) y manteniendo los ya existentes, y sigue creciendo mucho más por el interés y entusiasmo que ponen los bibliotecarios de la EEHA para ofrecer su conocimiento, ayuda y servicio. La biblioteca de la EEHA y sus bibliotecarios esperan a todo aquel que quiera venir.