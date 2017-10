ERC abandonará el Govern si Puigdemont convoca elecciones

La Ejecutiva de Esquerra Republicana, reunida este jueves tras la decisión de Puigdemont de convocar elecciones, ha decidido salir del Govern si finalmente el president continúa adelante con sus planes. El partido esperará a la comparecencia de Puigdemont para decir si finalmente rompen el pacto de legislatura.

Fuentes de Esquerra Republicana han asegurado que el partido solo puede respetar la decisión personal de Puigdemont, pues es única persona que tiene la competencia de convocar elecciones, pero que no está de acuerdo con ella, por lo que no puede avalarla. ERC presiona todavía para que el president cambie de parecer, entendiendo que hasta que el decreto de convocatoria de las elecciones no esté firmado hay tiempo de hacer la declaración de independencia que ellos desean.

En la reunión que se ha celebrado este jueves en la sede de los republicanos el mensaje que trasladan los líderes es que ellos siempre han defendido hacer efectivo el resultado del referéndum del 1 de octubre y, por tanto, declarar la independencia. Fuentes conocedoras de las deliberaciones, ERC habría mostrado su discrepancia con el escenario electoral defendido por el PDeCAT en las últimas reuniones mantenidas en el Govern y con los representantes de los partidos.

Algunas de las caras visibles de ERC, como el diputado en el Congreso Gabriel Rufián, han manifestado su rechazo a la decisión con un tweet en el que expresa un críptico "155 monedas de plata", referencia bíblica a las monedas cobradas por Judas a cambio de su traición a Jesucristo.

155 monedas de plata. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de octubre de 2017

También el portavoz y diputado de ERC se ha manifestado, asegurando que el mandato de la Ejecutiva de ERC es que "las urnas que valen son las del 1 de octubre". "Confiamos que todavía estamos a tiempo", ha asegurado el dirigente.