ERC ve con buenos ojos formar un "gobierno doble" en Barcelona y Bruselas

La idea de un Govern doble entre Bruselas y Barcelona, el primero con funciones representativas y Puigdemont al frente y el segundo estrictamente ejecutivo, suena bien para ERC. Así lo ha afirmado este lunes el portavoz republicano, Sergi Sabrià, que sin embargo no ha querido dar más explicaciones del punto en el que se encuentran las negociaciones con JxCat, que se han continuado este fin de semana en Bruselas.

El republicano se ha mostrado cauto a la hora de dar detalles, asegurando que la "discreción permite avanzar". Pese a esto, sí ha reconocido que la fórmula explicada por La Vanguardia este lunes, que apunta a un doble Gobierno en Bruselas, formado desde una asamblea de electos, y otro ejecutivo en Barcelona, les "suena bien". En opinión del portavoz sería una fórmula que daría "todo el valor al Govern legítimo" a la vez que permitiría "recuperar las instituciones".

"Estamos cerca de un acuerdo que pueda servir para los tres objetivos que nos hemos marcado: restituir a Puigdemont y el Govern legítimo, formar Govern y acabar con el artículo 155", ha asegurado Sabrià, mostrándose optimista sobre las negociaciones mantenidas este fin de semana con JxCat para la investidura.

Sabrià se ha reafirmado en los tres objetivos que ya apuntó su formación la semana pasada, ya que según ha opinado "tan importante es restituir a Puigdemont como formar un Govern que pueda expulsar el 155". "Se han de conseguir las tres cosas, una no funciona sin la otra", ha considerado. El de ERC, con todo, ha vuelto a asegurar que "el único candidato del independentismo es Puigdemont".

Desde ERC aseguran que no se marcan límites temporales para el acuerdo. "Lo importantes es que haya acuerdo", ha indicado, dando por hecho que la cuenta hacia unas nuevas elecciones no ha comenzado porque no se ha producido votación de investidura. Sobre la posibilidad de realizar un pleno parlamentario para reconocer a Puigdemont como "president legítimo" con la que se especuló la semana pasada, Sabrià se ha limitado a rebatirla asegurando: "No estamos en este punto".