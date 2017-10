Junqueras asegura que Puigdemont está en Bélgica para "trabajar" y evita concretar si pedirá asilo

El vicepresident de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras, cesado el pasado viernes en aplicación del artículo 155, ha evitado concretar este lunes si Carles Puigdemont, que se ha refugiado en Bruselas para evitar a la justicia española, pedirá asilo a Bélgica, y ha asegurado que está allí para "trabajar".

Lo ha dicho en una entrevista en TV3, en la que ha afirmado que este lunes ha hecho "muchas cosas". Junqueras también ha situado a cuatro consellers cesados en Barcelona, ya que ha afirmado que se ha reunido con ellos este lunes. Se trata de los extitulares de Presidencia, Jordi Turull; el de Territorio, Josep Rull; el de Justicia, Carles Mundó; y el de Exteriores, Raül Romeva.

El movimiento de Puigdemont pretende internacionalizar las decisiones judiciales y obligar a la justicia belga a posicionarse ante una eventual emisión de una euroorden de detención por parte de España. De momento, la Fiscalía no ha pedido al juez prisión provisional para Puigdemont en la querella que este mismo lunes ha presentado por rebelión, delito penado con hasta 30 años de cárcel.

Pese a la insistencia de las preguntas de la entrevista en TV3, Junqueras ha rehuido contestar qué piensa hacer Puigdemont en Bélgica. "No me corresponde hablar por el president", ha afirmado.

Junqueras ha sido, junto al extitular de Territorio, Josep Rull, el único conseller que se ha dejado ver públicamente este lunes. Además de acudir durante unas horas a la sede de Economía, ha participado en la ejecutiva de ERC que ha empezado, al igual que el PDeCAT, a buscar la fórmula de participar en las elecciones del 21D.

En este sentido, Junqueras ha llamado al independentismo a participar en las elecciones del 21D. "Somos los campeones de la democracia y de las urnas", ha dicho Junqueras, que ha definido la convocatoria de elecciones anticipadas como "una oportunidad" para que el independentismo haga oír su voz.

"No somos nosotros los que hemos prohibido elecciones y ordenado golpear a los votantes. ¿Ellos [en referencia al Gobierno] respetarán el resultado electoral del 21D?", ha aseverado Junqueras.

"No me hace ilusión que me propongan 30 años de cárcel pero no dejaré de defender un país mejor y lo que es justo", ha dicho Junqueras sobre la querella de la Fiscalía. Ha añadido que tanto él como los demás consellers cesados se sienten "servidores del pueblo de Catalunya" porque, entre otos motivos, ha argumentado su Govern "ha llevado el país al récord histórico de PIB y récord histórico de maestros y profesores en las escuelas".