Nuet agradece el trato recibido por el juez del Supremo: "Antes de empezar ya nos dijo que esto no era la Audiencia Nacional"

El secretario tercero de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que es Pot), ha destacado que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor de la causa contra los miembros de la Mesa, tuvo una actuación "impoluta" en los interrogatorios de este jueves.

"El juez antes de empezar ya nos dijo que esto no era la Audiencia Nacional y lo que ha pasado allí no tiene por qué pasar aquí. Esto nos dejo claro qué quería", ha aseverado Nuet en una entrevista en RAC-1 este viernes, tras quedar en libertad sin medidas cautelares este jueves.

Nuet ha destacado las diferencias entre los interrogatorios del magistrado Llarena en el Supremo a la Mesa y los de la jueza Lamela a los exconsellers en la Audiencia Nacional y ha considerado "clarísimo" que "el Supremo quería hacer de Supremo, porque es el Estado en el sentido profundo de la palabra". En este sentido, ha criticado a la Audiencia Nacional por ser "una anomalía" en el sistema judicial español.

El también dirigente de Catalunya en Comú y EUiA ha pronosticado que el Supremo se terminará quedando la causa abierta contra los exconsellers en la Audiencia Nacional. "El juez ha enseñado un camino para desescalar judicialmente este conflicto. Tenemos que ser inteligentes y adaptar las estrategias judiciales a este camino", ha añadido.

Nuet ha reconocido que el hecho de no ser independentista le ha "ayudado" a quedar en libertad, aunque también ha situado como motivos la inclusión de "3 o 4 hechos falsos" por parte del fiscal en su querella.

De hecho, ha criticado la querella de la Fiscalía por tener "un tufo de acción penal contra las ideas". "Los hechos se relativizan, creen que hay una conjura para desarrollar la independencia como una acción criminal o terrorista. Es insufrible. Hoy lo sufren los independentistas pero mañana lo puede sufrir otra idea", ha indicado.

Asimismo, se ha mostrado "indignado" por la noche en prisión que ha pasado la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que previsiblemente quedará en libertad este viernes tras pagar una fianza de 150.000 euros. "El PP y Ciudadanos se derretirán cuando vean a Carme en los mitins del 21D", ha zanjado.

Nuet ha defendido la estrategia de defensa de sus compañeros independentistas de la Mesa, que pasó por acatar el 155 y situarse dentro del marco constitucional para plantear la independencia de Catalunya.

"No traicionaron nada, su dignidad fue absoluta. No se arrodillaron ni traicionaron sus ideales. Hicieron un esfuerzo de sentido común, de decir cosas que la gente no dice porque no queda bien: que la DUI fue algo normal, pero que no se hizo efectiva, y que el 155 se está aplicando", ha afirmado Nuet.