Puigdemont y Junqueras lanzan a Rajoy la última propuesta para negociar el referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, han enviado este lunes una nueva oferta de diálogo al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la que reclaman que su Ejecutivo se siente a negociar las condiciones de un referéndum sobre la independencia de Catalunya. Los líderes catalanes argumentan que las diferencias "sólo separan y dividen si no se quiere acordar la manera de resolverlas".

En la misiva publicada en el diario El País, las caras visibles del Govern catalán, el primero independentista de la reciente historia democrática, ponen como ejemplo la relación entre el Reino Unido y Escocia, que pactaron un referéndum en 2014 y que podrían volver a pactar otro. "El escenario del referéndum acordado es lo que desearíamos en Catalunya", aseguran Puigdemont y Junqueras, que recuerdan que ya lo han propuesto "en varias ocasiones".

Pese a esta oferta de diálogo, los autores de la carta reafirman su compromiso con la celebración de un referéndum de autodeterminación en 2017. "No se nos ocurre pensar que el futuro de Catalunya, de los ciudadanos de Catalunya, no lo decidirán sus ciudadanos y sí el Gobierno [central]", muestran. Por ello piden a los españoles que "cuando sea demasiado tarde" no miren al Govern catalán. "Sean, por una vez, tan exigentes, críticos e implacables con sus gobernantes inmóviles como lo han sido con nosotros", reclaman.

Los dos líderes de la coalición independentista catalana muestran además en su misiva el deseo de mantener encendida la vía del diálogo hasta el final, incluso mientras se llevan a cabo los preparativos de un referéndum unilateral. "Hoy, a pesar de los malos augurios y el rechazo frontal del Gobierno, volvemos a insistir en ello", muestran con aplomo, para después lamentar que no sea solo el Gobierno de Rajoy quien rechaza pactar el referéndum: "Observamos con pena y tristeza que esta misma posición, sin ningún tipo de matiz, la comparten el PP, PSOE y C's", aseguran.

La carta del Govern tiene como trasfondo la intensa campaña que está llevando a cabo el Pacte Nacional pel Referèndum, en la búsqueda de adhesiones políticas y sociales a favor del referéndum pactado, cuyo objetivo último es presionar a Madrid para que entre en la negociación de las condiciones de la autodeterminación.