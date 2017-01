Rufián, sobre los farolillos independentistas: "Yo no lo haría"

El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha subrayado que no comparte la iniciativa de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural de llevar farolillos con la estelada en la Cabalgata de Reyes de Vic (Osona). Rufián opina que se debe dejar a los niños "un poco al margen" de las cuestiones políticas.

"No me gusta, me chirría, yo no lo haría", ha asegurado el diputado republicano, que también ha añadido que no le gusta "ver niños en procesiones con la bandera española", en referencia, por ejemplo, en las de Semana Santa.

Según Rufián, toda la polémica con los farolillos es una "cortina de humo" incitada, a su juicio, por el PP y Ciutadans, "dos fuerzas que no tienen representación en Vic, donde compiten con el dignísimo PACMA o la xenófoba Plataforma per Catalunya" .

También se ha mostrado sorprendido por el revuelo político que se ha desencadenado, ya que hace cuatro años que se celebra este acto en Vic. Por eso ha dejado claro que se trata de una cuestión "muy secundaria" en Catalunya.

En un comunicado, las entidades soberanistas pidieron "especialmente a los más pequeños" ir a la cabalgata de Reyes con unos farolillos especiales en los que brilla una estelada al encender su luz. Con esta acción, la ANC y Òmnium quieren "seguir ampliando la base social a favor de la independencia en un año decisivo para la República Catalana".

El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha enmarcado la iniciativa dentro de la "normalidad" y constató que se hacía desde el año 2012 en Vic. También afirmó que la campaña no pretendía "politizar ninguna fiesta de los niños, sino aportar elementos que forman parte de un imaginario colectivo que se asocian con la idea de fiesta".