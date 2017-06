Vida mantera: especial venda ambulant a Catalunya Plural

Els problemes relacionats amb la venda ambulant a Barcelona van copar les portades dels diaris al llarg de l'estiu passat, i van suposar una autèntica pedra per al Govern d'Ada Colau. Els manters van aguantar el xàfec, una repressió en forma de cops i confiscacions de material, i van trobar la seva pròpia veu, units sota el Sindicat Popular de Venedors Ambulants. Ara, a les portes d'un nou estiu, que es preveu tens, Catalunya Plural elabora una sèrie especial de reportatges sobre la venda ambulant amb l'objectiu d'entendre els perquès de l'activitat, els seus orígens i les seves conseqüències.

Sota l'etiqueta #Vidamantera, quatre peces que començaran a publicar-se el proper 5 de juliol, analitzaran diversos temes relacionats amb la venda ambulant: Què explica que algú prefereixi vendre ulleres de sol al carrer a viure amb els seus? Per què els joves segueixen migrant des del Senegal? Per què és d'allò més comú que els migrats facin ús del carrer per exercir la venda? Per què s'associen els manters i què explica el naixement del Sindicat Popular de Venedors Ambulants?

Les quatre peces aniran acompanyades de càpsules audiovisuals, amb imatges tant de Barcelona com de Dakar (Senegal). Senegal és el país d'origen de la majoria de venedors ambulants de la capital catalana, per aquest motiu aquest mitjà s'ha desplaçat fins a aquest país per aprofundir sobre els orígens de la pràctica a Barcelona, i de pas parlar de fronteres i problemes relacionats amb la migració.

El desplaçament, així com la sèrie de reportatges, s'ha realitzat gràcies a la Beca Devreporter, amb el suport de la Fede.cat i en col·laboració amb l'entitat SOS Racisme. L'especial de Catalunya Plural sobre els manters es completarà a la tardor amb la publicació d'un migmetratge sobre el tema, i també d'un llibre.

A més, com a part d'aquesta beca, la periodista senegalesa Mariama Badji visitarà durant la primera setmana de juliol Barcelona amb l'objectiu d'elaborar una crònica sobre la situació dels manters a la ciutat que es publicarà en els principals mitjans de comunicació del Senegal.

Acte sobre la venda ambulant

El desplegament sobre la venda ambulant anirà acompanyat d'un acte el mateix dia 5 de juliol, on es presentaran en detall els reportatges i es projectaran en exclusiva les càpsules de vídeo. A més, es produirà un debat al voltant de la manta: "Visions del sud en la venda ambulant".

Veus com la pròpia Mariama Badji, així com el doctorand en Demografia, Abdoulaye Fall, la presidenta de la cooperativa Diomcoop, Fatou Mbaye, o el portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, Aziz Fayé, debatran sobre venda, ocupació de l'espai públic, repressió o migracions. A la primera fila de l'acte, que donarà inici a les 18: 30h a l'Arts Santa Mònica, també hi seran representants d'entitats com Iridia, Després de la Manta, Mèdia.cat o Wiriko. La jornada s'amenitzarà amb refrigeris senegalesos i la música de Rosa Sánchez.