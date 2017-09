Los centros de investigación catalanes denuncian que el bloqueo de Hacienda les impide pagar gastos básicos

Los centros de investigación catalanes denuncian que el bloqueo de las cuentas de la Generalitat por parte de Hacienda les ha impedido este jueves hacer pagos de su día a día, desde facturas de taxis o billetes de avión hasta el pago de proyectos europeos o de ensayos clínicos. Así lo ha denunciado el director del Centro de Investigación de Catalunya (CERCA), Lluís Rovira, el organismo que supervisa los centros de investigación.

Fuentes de Hacienda aseguran que si las entidades utilizan el procedimiento aprobado estos días, que consiste en adjuntar una declaración responsable de que el pago no va a ser para organizar el referéndum del 1-O, no debería haber ningún problema. Varias entidades, además de la CERCA, aseguran que no les funcionan las tarjetas de crédito. Fuentes de Hacienda creen que eso puede ser un "exceso de celo" de las empresas o de los bancos.

“No he podido pagar ni el taxi para ir a la reunión”, ha relatado a este medio Rovira, en referencia al encuentro que han mantenido este jueves los directores de los cerca 30 centros de investigación, desde el Institut de Recerca Biomèdica hasta el Institut de Salut Global de Barcelona, la mayoría de ellos entidades privadas con amplia participación de capital público. “Es intolerable que se cuestione la honorabilidad de los centros de investigación”, ha proclamado el director de CERCA.

A través de Twitter también ha querido denunciar la situación Quim Bosch

Manager of the IFAE (Institut de Física d'Altes Energies).

Com totes les universitats i centres de recerca de Catalunya, el Ministerio de Hacienda ha bloquejat els comptes de l' @_ifae — Quim Bosch (@quimbosch) 21 de septiembre de 2017

El bloqueo a las cuentas de la Generalitat conlleva una vigilancia especial a cerca de 300 entidades, consideradas al margen de los pagos de servicios esenciales. Según el procedimiento previsto por Hacienda, estas deben justificar sus pagos vía formulario para que conste que no destinan el dinero al 1-O, pero a la práctica, denuncian, esto impide los pagos. Bloqueadas sus cuentas, los bancos impiden cualquier pago electrónico o con las tarjetas de crédito, según Rovira.

Rovira alerta que esto puede poner en riesgo actividades sensibles de algunos centros de investigación vinculados a hospitales. “En muchos ámbitos clínicos los centros de investigación gestionan ensayos clínicos que trabajan con terapias experimentales de pacientes en tratamiento, interrumpir esto puede ser muy perjudicial”, lamenta. También critica que el bloqueo de pagos de proyectos europeos puede afectar a los centros de investigación extranjeros que sean socios de los catalanes.