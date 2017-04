La Generalitat vol pactar la pregunta del referèndum amb el partit d'Ada Colau

La Generalitat s'ha donat dos mesos per acordar el referèndum amb el Govern central. Conscients que l'Executiu de Mariano Rajoy mantindrà la seva negativa a la consulta, el Govern català no vol que del seu pla de referèndum unilateral participin només els independentistes. D'aquí que la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, hagi advocat aquest diumenge per acordar la pregunta del referèndum d'independència amb el nou partit d'Ada Colau.

Puigdemont i el seu Govern porten mesos intentant que l'espai d'esquerres sobiranistes que representen els comuns d'Ada Colau avali el pla del "referèndum o referèndum", és a dir, amb o sense permís de l'Estat, proclamat pel president. La resposta dels comuns al festeig independentista ha estat, de moment, poc entusiasta. Tant l'entorn més proper a Ada Colau com els responsable d'ICV, EUiA i Podem han indicat que la seva prioritat és fer un referèndum "amb garanties" i "vinculant", sense abraçar la via unilateral que sí que contemplen el PDECat, ERC i la CUP si no aconsegueixen un pacte amb el Govern central.

Munté, en declaracions a Efe, ha apel·lat als comuns a mantenir "al màxim" la unitat pel referèndum quan es constati la impossibilitat la possibilitat d'acord amb l'Executiu de Mariano Rajoy. En altres paraules, Munté, des de la rellevància del seu càrrec institucional, ha formulat als comuns una invitació per acompanyar al Govern en el salt sense xarxa que suposaria el referèndum unilateral.

La crida als comuns de Munté recorda les reunions i cimeres entre partits sobiranistes que es van succeir en vigílies de la consulta del 9 de novembre de 2014. Finalment, per intentar que ni ICV ni Unió es despengessin del 9-N, Artur Mas va llançar una pregunta arbre, on primer calia contestar si es volia que Catalunya fos un Estat, i en cas afirmatiu, si s'optava per un Estat català independent.

Colau defensa el referèndum

Tres anys després, la posició dels comuns no passa per fixar ja una data i una pregunta al referèndum. Segons va argumentar aquest dissabte Xavier Domènech, la consulta corre el perill de caducar. "Ara és fonamental plantejar-se el com i no el què, i el que fa Puigdemont és plantejar el què sense el com", va lamentar Domènech aquest dissabte, que va exigir al Govern que detalli la seva proposta de referèndum abans de plantejar les possibles preguntes, com va fer Puigdemont a Al-Jazeera.

En una entrevista a la mateixa cadena, l'alcaldessa Ada Colau ha defensat el referèndum com la millor eina per sortir del "bloqueig" en què està instal·lada la política catalana, encara que no s'ha mullat sobre la possibilitat que sigui unilateral. "Ha de ser efectiu", ha assegurat, i ha afegit que una eventual victòria del 'sí' "no vol dir" que es declari la independència.

A l'assemblea fundacional del nou partit, els comuns van aprovar defensar que Catalunya es converteixi en una "república social, democràtica i ambientalment justa", que "vol compartir sobiranies amb un Estat plurinacional".

Per la seva banda, Munté ha reconegut que la pregunta encara no està acordada. No obstant això, Munté ha indicat que no s'imagina "una pregunta extremadament complexa ni en format arbre", com va ser la de la consulta del 9-N. "M'imagino una pregunta simple, de fàcil lectura, però haurem d'esperar a que es produeixi una mica tot aquest procés de consens", ha afirmat.

Podemos demana al Govern central que cedeixi

D'altra banda, la portaveu parlamentària d'Unidos Podemos, Irene Montero, ha demanat al Govern central que "cedeixi" i que permeti un referèndum sobre la independència a Catalunya. Montero, en una entrevista amb Europa Press, ha demanat a l'Executiu "abandonar la seva posició de tancament" i que deixi de portar als tribunals "una qüestió que és política".

Preguntada sobre les pretensions del Govern de convocar el referèndum català de manera unilateral, Montero ha apel·lat a la "voluntat política" per aconseguir un acord entre les institucions catalanes i estatals.