El TSJC manté la investigació contra Meritxell Borràs per la compra fallida d'urnes pel referèndum

La investigació per la compra fallida d'urnes pel referèndum contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, continua. Així ho ha confirmat aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha desestimat el recurs que va presentar la defensa de Borràs per arxivar la querella que va interposar la Fiscalia. En una interlocutòria, la sala civil i penal del TSJC rebutja un per un els arguments exposats per la consellera per posar fi a la causa, inclòs el fet que el concurs per comprar urnes que va motivar la querella quedés desert.

Una vegada que la causa segueix endavant, el proper pas, previsiblement, serà que la jutgessa instructora, Mercedes Armas, citi a declarar com a imputats –investigats, segons la nova denominació– per desobediència, prevaricació i malversació a Borràs i al seu exnúmero dos a Governació, Francesc Esteve, ambdós del PDECat.

Borràs, en el seu recurs, va argumentar que les urnes que la Generalitat volia comprar no s'havien d'usar necessàriament pel referèndum i va al·legar que es podrien destinar a eleccions sindicals, a les dels consells escolars o les AMPA. Els arguments jurídics de Borràs van provocar l'enuig dels socis independentistes del PDECat, ERC i la CUP, en un context en què els dos partits al Govern mantenen suspicàcies mútues i s'acusen de no voler córrer riscos amb el referèndum.

L'enuig es va elevar quan, després de quedar desert el concurs, Borràs va ampliar el seu recurs al·legant precisament el fracàs de la compra d'urnes. A més, la consellera va acusar la Fiscalia i el TSJC de fer un "ús preventiu del dret penal" que vulnerava les convencions europees i internacionals sobre drets humans.

El TSJC ha rebutjat aquest dimarts tots els arguments de Borràs. "El fet que la Generalitat no disposi del recurs material de les urnes o de la seva eventual necessitat per a tot tipus de consultes [...]", exposa el TSJC, no impedeix que la licitació per a les urnes "pogués estar orientada a infringir el mandat del Tribunal Constitucional" que instava a tot el Govern a no impulsar els preparatius del referèndum. En conseqüència, a criteri del TSJC, és pertinent continuar amb la investigació sobre Borràs.

A més, el TJSC respon a les crítiques de la consellera i li recorda que l'admissió a tràmit de la querella de la Fiscalia no valora la seva "responsabilitat criminal", sinó la conveniència d'iniciar una investigació "per la qual es comprovi l'efectiva (aquesta vegada sí) comissió d'uns fets que poguessin ser constitutius de delicte".