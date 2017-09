Puigdemont respon l'amenaça de Rajoy: "No subestimin la força del poble de Catalunya"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertit en la recepció donada als alcaldes cridats a declarar pel seu suport a l'1-O: "que no subestimin la força del poble de Catalunya" com a resposta a les advertències del president espanyol, Mariano Rajoy, que a Barcelona va dir el dia abans: "que no ens obliguin a fer el que no volem fer".



Puigdemont ha mostrat avui el seu suport als alcaldes investigats per la Fiscalia per donar suport al referèndum de l'1 d'octubre, que ha estat suspès pel Tribunal Constitucional, en un acte celebrat a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat. En un ambient enfervorit els alcaldes i el públic que omplia la plaça de Sant Jaume han repetit els lemes: "votarem" i "Independència" durant diversos moments de l'acte.



El president de la Generalitat, ha assenyalat en el seu discurs que en el panorama polític espanyol hi ha persones com el president del Govern, Mariano Rajoy, que "ens amenacen", i altres que "s'ho miren de costat" -el procés sobiranista- o "segueixen negant l'evidència", en al·lusió velada al PSOE encara que sense citar-lo explícitament.



En aquest punt, el president de la Generalitat ha llançat una advertència: "Que no subestimin la força del poble de Catalunya, que ha pres la decisió de decidir" el seu futur polític.

Així, Puigdemont ha recalcat que l'1 d'octubre els catalans votaran en el referèndum, "no només perquè tenim dret i perquè és legal", ha dit, "sinó perquè escoltem al poble de Catalunya que vol votar. I tant que votarem!"·

P EFE

Colau contra les intimidacions



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat en l'acte de rebuda dels seus col·legues en el món municipal, que l'Estat persegueix i intimida als regidors que donen suport al referèndum i ha dit que "això no va d'independència 'sí' o 'no' "sinó de" drets i llibertats "que defensaran com" un sol poble "per sobre de" diferències".

L'alcaldessa de la ciutat més poblada de Catalunya ha assenyalat que aquesta és "una situació inaudita en democràcia", amb alcaldes "intimidats" i "perseguits" per expressar un suport a l'1 d'octubre, amb una Fiscalia que "ordena arrencar cartells" i que "persegueix impremtes" i amb un Estat "incapaç" de dialogar.

"Això no va d'independència 'sí' o 'no', això va dels nostres drets i de les nostres llibertats" que defensarem com un "sol poble" per sobre de "les nostres diferències", ha subratllat Colau. Amb la presència a la primera part de l'acte i la seva referència a aspectes vinculats només als drets humans,que considera vulnerats Colau manté una certa equidistància entre el moviment autodetermista i la posició de l'executiu espanyol.



En l'acte han intervingut també el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, els representants de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l'Associació de Municipis de Catalunya, que han rebut querelles per la seva posició favorable al referèndum.



També han parlat alcaldes i alcaldesses de les diferents forces polítiques favorables a la votació, des de la Montse Venturós de la CUP, passant per l'alcalde del municipi de Llívia, a Girona, o l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, que ha vinculat el seu suport a les seves conviccions socialistes.